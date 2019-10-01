Следователь по делу Жанны Фриске убит в Москве

Сообщается, что Владислав Капустин рассматривал жалобу благотворительной организации "Русфонд". Объединение считало, что деньги, пожертвованные на лечение онкобольной певицы Жанны Фриске, были похищены.
Благотворители требовали возбудить уголовное дело о краже 20,8 миллионов рублей. Тогда именно Капустин сообщил "Русфонду", что дело находится в компетенции МВД и передал материалы в правоохранительные органы.
В настоящее время на месте убийства инспектора, у проходной в Техническом переулке, работают следователи. Предполагаемого виновника происшествия – Сергея Григорьева – уже задержали, его сейчас допрашивают. Уже удалось найти орудие убийства – нож размером 30 – 40 сантиметров с черной рукояткой, сообщает сайт "Московский Комсомолец".
Напомним, 2013 году у Жанны Фриске нашли неоперабельную опухоль мозга. Благотворительное общество "Русфонд" собирало деньги на лечение звезды за рубежом. После смерти вокалистки организация потребовала вернуть остаток пожертвований. Близкие Жанны Фриске отказались отдавать деньги.
В начале августа 2019 родственники певицы по решению суда возместили долги организации "Русфонд". Полученные средства уже направлены на лечение больных раком детей.
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