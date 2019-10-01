Родители избавились от позорного наследства Жанны Фриске

Журналистам удалось выяснить, что близкие избавились от долга перед "Русфондом" – позорного наследства певицы, которое после ее смерти перешло родственникам. Из-за этой истории разгорелся настоящий скандал. Всего было выплачено более 21 миллиона рублей.
Все расходы взяли на себя родители Фриске и Шепелев, с которым певица долгое время состояла в отношениях, передает сайт "Комсомольская правда". В какой пропорции они разделили долг, остается неизвестным.
Ситуацию с выплатой прокомментировала сестра исполнительницы Наталья. Она отметила, что отношения между ее семьей и Шепелевым не наладились даже после того, как в разборках с "Русфондом" была поставлена точка.
"Ничего не изменилось. Мы не видимся с Платоном. Отец из-за этого очень переживает. Мама постоянно плачет", – рассказала она.
Сестра Фриске поставила под сомнение слова о том, что телеведущий якобы помог в погашении долга. "Представления не имею, все вопросы к "Русфонду". Но явно не Шепелев", – ответила она на вопрос о том, кто произвел выплату в 21 миллион рублей.
Напомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Артистка боролась с раком мозга. У нее остался сын Платон. Сейчас мальчик живет с Дмитрием Шепелевым.
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