Борисов влез в скандал с внебрачной дочерью актера Головина

32-летняя жительница Краснодара Светлана Белогурова пришла в студию "Пусть говорят" Первого канала. Она заявила, что родила дочь от звезды сериала "Кадетство" и фильма "Сволочи" Александра Головина.

Светлана утверждает, что познакомилась со звездой экрана летом прошлого года в Ялте, на съемочной площадке. Головин исполнял одну из главных ролей, а она была гримером на площадке.

Роман развивался стремительно и длился всего две недели. Спустя время Белогурова узнала, что беременна. Светлана утверждает, что Александр обещал жениться и стать образцовым отцом для их дочери Оливии. Однако не сдержал слово и бросил ее с новорожденной.

"Когда я узнала, что беременна, Саша встал в позу: "Я не хочу, я не готов, делаем аборт". Я ждала восемь месяцев. Восемь месяцев Оливии. Я звонила, писала, разговаривала. Человек не берет трубку. Он не отвечает. Он игнорирует. А потом он заявил, что готов сделать тест ДНК", – рассказала Белогурова.

Светлана заявила, что ей необходима материальная поддержка. Молодая мама готова пойти на генетическую экспертизу, вот только денег на проведение теста у нее нет, а Головин, хоть и требует исследование, оплачивать его не хочет. Добавим, что защищать Светлану взялась Екатерина Гордон – известный в столице адвокат.

Актер Кирилл Емельянов вступился за Александра. Артист уверен, что Белогурова сама виновата в сложившейся ситуации. По его словам, Головин был готов взять на себя ответственность за ребенка, однако Светлана шантажом и манипуляциями отбила у него желание помогать.

"Он помогал, он перечислял по 50 тысяч рублей в течение всей беременности. В какой-то момент Сашу стала вся эта ситуация пугать. Был готов помогать, но что-то пошло не так. Он готов пройти ДНК-тест. Саша – любвеобильный человек. У него огромное количество девушек", – рассказал Емельянов.

Молодая мама отметила, что Александр перечислял деньги только первые три месяца беременности, а после исчез. Также девушка продемонстрировала в студии записи диктофона, которые тайком сделала, когда общалась со звездой сериала "Кадетство". Ведущий шоу Дмитрий Борисов заметил, что в момент создания аудио Головин был в изрядном подпитии. Молодой мужчина уговаривал зазнобу сделать аборт. Артист утверждал, что не хочет, чтобы этот ребенок появился на свет.