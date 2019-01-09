Колдун Бесов убил рассказом про контракт алкаша Кельми с чертями перед смертью

Скончавшийся 1 января музыкант Крис Кельми последние годы играл в страшную игру с чертями и смертью. Такое мнение высказал известный московский экстрасенс Артем Бесов. По просьбе редакции он сделал расклад на картах Таро, чтобы разобраться в ситуации.



"Это была игра, настоящая игра со смертью, когда человеку еще не нужно умирать и срок его не подошел, но он сам тянется к смерти и заигрывает с ней", – сказал Бесов, напомнив, что подобные леденящие душу игры никогда не заканчиваются в пользу человека.



По мнению колдуна, во всех подобных случаях речь также может идти о некоей помощи со стороны темных сил. Такие "контракты" заключить очень просто, они могут пролонгироваться на очень длительный срок, но по его завершении начинается расплата – черти требуют свои "проценты" за выполненную работу. "И вот тут начинается самое интересное: человек начинает пить, наркоманить, заигрывать со смертью и в конечном итоге, конечно же, умирает", – пояснил колдун.

Можно ли связаться с покойником и все у него узнать "из первых уст"? Бесов уверяет, что можно, но только по истечении 40 дней с момента смерти. "Астральное тело окончательно переходит в потусторонний мир и может выходить на связь", – заметил экстрасенс. Хотя, по его словам, в ситуации с Кельми все и так понятно.

Напомним, кумир 90-х скончался 1 января в своем доме в Подмосковье после новогодней попойки. Музыканта-алкоголика нашли, когда он был уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но ничего не смогли сделать. Кельми проводили в последний путь на Никольском кладбище Москвы. На церемонии прощания присутствовали только самые близкие люди – жена, сын Кристиан и двое братьев. Друзья и коллеги допущены не были.