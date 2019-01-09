Популярный актер возмутил вызывающим поведением

Звезда фильма "Крепкий орешек" недавно оказалась в центре скандала. Брюс Уиллис попал в объективы папарацци, когда покидал клуб в Лондоне.

В минувший понедельник он посетил клуб "Аннабель". Для вечеринки 63-летний актер выбрал классический наряд: белую рубашку и брюки. К концу праздника Брюс почувствовал себя плохо и покинул заведение вместе с охранником, который помог ему дойти до такси. Перед тем как сесть в автомобиль, Уиллис показал неприличный жест назойливым фотографам.

Многие поклонники предполагают, что звезда устала от семейных забот и решила отдохнуть в одиночестве. В 2009 году актер женился на модели Эмме Хеминг. Пара воспитывает двух дочерей. "У меня не так много спокойных мест, где я могу побыть один. Часто меня спасает офис. Я сделал его таким скучным, что детям ничего не хочется там делать", - поделился он в интервью Elle Decor.

Ранее дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур появилась на красной дорожке в наряде, который подчеркнул все ее недостатки. В середине октября Румер Уиллис посетила благотворительный гала-ужин AmfAR. Актриса выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами. Решение было не очень удачным, потому что девушке приходилось все время поправлять спадавший наряд. Пользователи обратили внимание на то, что дочь "Крепкого орешка" набрала лишние килограммы.