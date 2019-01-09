Популярный актер возмутил вызывающим поведением
В минувший понедельник он посетил клуб "Аннабель". Для вечеринки 63-летний актер выбрал классический наряд: белую рубашку и брюки. К концу праздника Брюс почувствовал себя плохо и покинул заведение вместе с охранником, который помог ему дойти до такси. Перед тем как сесть в автомобиль, Уиллис показал неприличный жест назойливым фотографам.
Многие поклонники предполагают, что звезда устала от семейных забот и решила отдохнуть в одиночестве. В 2009 году актер женился на модели Эмме Хеминг. Пара воспитывает двух дочерей. "У меня не так много спокойных мест, где я могу побыть один. Часто меня спасает офис. Я сделал его таким скучным, что детям ничего не хочется там делать", - поделился он в интервью Elle Decor.
Ранее дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур появилась на красной дорожке в наряде, который подчеркнул все ее недостатки. В середине октября Румер Уиллис посетила благотворительный гала-ужин AmfAR. Актриса выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами. Решение было не очень удачным, потому что девушке приходилось все время поправлять спадавший наряд. Пользователи обратили внимание на то, что дочь "Крепкого орешка" набрала лишние килограммы.
Балерина выбирает место для бани и ледяной купели
Поклонники убеждены, что певица воссоединилась с супругом
Чужие трусы стали последней каплей
Она отметила праздники в Рязанской области