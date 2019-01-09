Муж после подлой измены плюнул в лицо Кравец

Беда пришла, откуда не ждали. Главная светская львица Москвы Алена Кравец получила перед Новым годом неприятный сюрприз.



Новогодние праздники актриса и модель Алена Кравец планировала провести с мужем и дочерью на популярном горнолыжном курорте миллионеров Куршевель, что во Французских Альпах. Они ездят туда каждый год. Не хотели изменять традиции и в этот раз. Но вдруг муж-бизнесмен заявил, что у него появились в Москве важные дела, которые не требуют отлагательства, поэтому он вынужден остаться дома.



"Я, конечно, расстроилась, но решила дочку не лишать долгожданных каникул и поехала отдыхать с ней вдвоем, – рассказала Кравец. – Прекрасный отель, вкусная еда, отличные склоны – на курорте было все здорово. Да и муж мне постоянно слал послания, что-де скучает, ждет и любит. Но дома по возвращении меня ждал неприятный сюрприз".

Благоверный встретил Кравец в их шикарном особняке на Рублевке с цветами, заказал из ресторана вкусный ужин – грозы ничто не предвещало. "В спальне я снимала украшения и уронила колечко с бриллиантами, – рассказала Алена. – Оно закатилось под кровать, и я полезла за ним. Достала же оттуда чужие кружевные стринги! Моему изумлению и возмущению не было предела! Я вышла к мужу и молча швырнула ему в лицо этой грязной тряпкой. А в тот же вечер собрала вещи и уехала – у меня в Москве есть своя небольшая квартира. Теперь буду разбираться, что произошло и как быть дальше. Но считаю, что муж этим подлым поступком просто плюнул мне в лицо, да еще в эти святые рождественские дни".

Напомним, в супружеской жизни Кравец давно не все гладко. Супруг несколько раз поднимал на нее руку, пытался отобрать дочь, но Алена находила в себе силы простить его – ради ребенка. Найдет ли в этот раз – покажет время.