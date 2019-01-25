Оставивший помощницу Петросян притащил Волочкову к скандалисту Малахову

Юморист и балерина приняли участие в программе "Привет, Андрей". Выпуск был посвящен творчеству и деятельности Евгения Петросяна.

Кадры со съемочной площадки Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге в Instagram. На одной из фотографий она запечатлена вместе с артистом и ведущим передачи. Балерина позирует в длинном красном платье, а Евгений Петросян и Андрей Малахов – в клетчатых костюмах.

"Сняли очень позитивный эфир программы "Привет, Андрей" на России-1, посвященный Петросяну. Смешной у нас с ним был номер в "Голубом огоньке"! Андрею спасибо за такие программы! Эфир скоро", – поделилась танцовщица со своими подписчиками.

Вполне вероятно, что во время съемок ведущий и остальные участники передачи опустили новость о взаимоотношениях артиста со своей 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Известно, что юморист старается никак не комментировать слухи о романе с молодой женщиной. Хотя сама Татьяна уже успела побывать на программе Дмитрия Борисова "Эксклюзив", во время которой рассказала о том, какие чувства испытывает к своему начальнику.

Напомним, после того, как пресса стала активно распространять известие о том, что Евгений Петросян состоит в романтических отношениях с помощницей, Брухунова стала получить оскорбительные комментарии от недоброжелателей. В ее защиту выступила популярный блогер Лена Миро. Она считает, что женщина смогла добиться таких высот только благодаря своему интеллекту, и посоветовала всем недовольным пользователем набраться ума.