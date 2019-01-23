Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 января 2019 года
На Западе остановили возмутительное "избиение" мертвого Кобзона
Народного артиста России Иосифа Кобзона исключили из санкционного списка, в который артист попал из-за ситуации на Украине. Таким образом, певцу посмертно разрешили въезд на территорию стран Евросоюза.
Документ с данным решением был опубликован на официальном портале базы данных Евросоюза. Запись с упоминанием Кобзона "должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года" в связи со смертью российского певца.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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