Пока россияне утепляются из-за наступивших заморозков, отечественные звезды по-прежнему предъявляют общественности горячие скандалы и шокирующие заявления. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 января 2019 года.



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