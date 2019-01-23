На Западе остановили возмутительное избиение мертвого Кобзона

Народного артиста России Иосифа Кобзона исключили из санкционного списка, в который артист попал из-за ситуации на Украине. Таким образом, певцу посмертно разрешили въезд на территорию стран Евросоюза.



Документ с данным решением был опубликован на официальном портале базы данных Евросоюза. Запись с упоминанием Кобзона "должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года" в связи со смертью российского певца, пишет Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что скандальный список появился как реакция Евросоюза на присоединение Крыма к России и конфликт в Донбассе. Кобзона посчитали ответственным за дестабилизацию ситуации в Незалежной, передает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Евросоюзу понадобилось более четырех месяцев на то, чтобы признать, что Иосиф Давыдович не представляет угрозы.

Ранее сообщалось, что в новогоднем выпуске программы "Привет, Андрей!" Игорь Крутой вспомнил: перед смертью Иосиф Кобзон пообещал ему, что в 2018 тоже постарается быть на праздничном мероприятии. Это признание растрогало певца Николая Баскова.

