"Сперва добейся": Шнурова вызвали на мордобой за критику шпагата Волочковой
Пикировка в Сети Сергея Шнурова с Анастасией Волочковой может завершиться нокаутом для питерского певца. Балерина призвала на помощь подругу – казахстанскую чемпионку мира по боксу Фирузу Шарипову.
В своем микроблоге в Instagram Шарипова пригласила лидера группы "Ленинград" на спарринг. Сергей Шнуров виновен в высмеивании Анастасии Волочковой – простого и открытого, по мнению спортсменки, человека. Чемпионка призвала музыканта уважать труд спортсменов и добавила, что российская балерина имеет право делать любые фотографии, так как это ее личная жизнь.
22 января Сергей Шнуров выложил посвященное Анастасии Волочковой стихотворение, в котором высмеял попытки артистки привлечь к себе внимание при помощи развратных фотографий. Он предложил "раздвигать ляжки" всем, кто обделен талантом. Свое произведение Шнуров проиллюстрировал фотографией, на которой показывает некое подобие шпагата.
"Эти чемпионы мира по комментариям в интернете просто ничего не добились в своей реальной жизни, не нужно воспринимать их всерьез. Я вообще предлагаю перед тем, как оставить комментарий, сначала представиться и рассказать, каких высот вы достигли, почему ваше мнение должно быть так ценно нам", – написала Шарипова о любителях оставлять язвительные послания в Сети.
Что же касается конкретно Шнурова, то спортсменка не понимает, за что музыкант решил высмеять Волочкову. Чемпионка предложила певцу провести несколько раундов в спарринге. А после этого проверить, как Шнуров сможет прочитать свое новое произведение.
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