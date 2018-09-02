Бородина пожаловалась на жуткие боли

Ведущая Ксения Бородина пожаловалась подписчикам своей страницы в Instagram на постоянные головные боли. Она отметила, что многочисленные анализы не помогли найти источник проблемы.

На своей странице в Instagram 35-летняя Ксения Бородина призналась, что годы берут свое и теперь она не может похвастаться тем здоровьем, которое было у нее в молодости. "Никогла не знала, что такое головная боль, даже не понимала как это🤷‍♀️ но, теперь я знаю что это наверняка😏😫(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

Судя по словам ведущей, ситуация сложилась ужасающая. "каждый день боль..." – пожаловалась она. При этом найти корень проблем не удается. "на мрт вчера сходила, все проверила, сосуды, шею, которая тоже болит, всю голову проверили, все норм🙌🙌 а голова продолжает болеть ((( все анализы сдала !!!", – призналась Ксения Бородина.

"Давление низкое((( то 90, то 85😱😱😱 посыпалась мать🔨🔨", – заключила ведущая.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 31 Авг 2018 в 7:29 PDT

Поклонники решительно бросились на помощь звезде и наперебой стали давать советы, как побороть постоянную головную боль, причину которой не смогли найти даже профессиональные врачи с помощью новейших методов диагностики. Народные методы тут сработают лучше, уверены они.

Некоторые комментаторы сочли, что у Ксении Бородиной банальная "аллергия на работу". Примечательно, что под этим предположением действительно есть основания. Порой от переутомления у людей возникают психосоматические болезни, с трудом поддающиеся диагностике, но легко устранимые при перемене деятельности. Какой из методов борьбы с недугом выберет ведущая – покажет время.