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"Я умираю": инфицированному мужу Бородиной вызвали скорую

Ксения Бородина с мужем. Фото: instagram.com/borodylia
В начале июля 2015 года Ксения Бородина вышла замуж за дагестанского бизнесмена Курбана Омарова. За три года совместной жизни они прошли через многое. Телеведущая рассказала, как строится их семейная жизнь.
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"Я спокойно отношусь к перелетам, в отличие от моего мужа, вот он дико боится летать, – призналась Ксения. – Перед полетами у него серьезные панические атаки. Курбан даже отказывается от некоторых совместных поездок. Для него каждый перелет – это кошмар".

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

А когда Курбан болеет, то хоть святых выноси. "Мой муж в 12 ночи вызвал скорую, – говорит Бородина. – Мы лежали, болтали, я параллельно в телефоне в карты играла – и вдруг ни с того ни с сего в темноте слышу: "Алло, здравствуйте, можно скорую?" Я обалдела: он меня даже не предупредил! И вот муж ждет врачей и говорит: "Скоро будешь одна тут лежать. Я умираю, а ты в карты играешь". Мне так смешно, я отвечаю: "Послушай, мы рожаем, такую боль испытываем, вы даже не представляете. Вы бы это никогда не пережили!" Ну и началось: "А мы на войну ходим!" Этот разговор шел, пока врачи не приехали. Курбан вздыхал: "Что-то скорая долго не едет". А я шутила: "Она долго ехать будет. Тебя, наверное, занесли в особый список, как 80-летних бабушек, которые вызывают врачей каждую неделю из-за того, что им скучно".

Впрочем, тревог для беспокойства нет. "Мы семьей отдыхали в Турции и подхватили вирус. Переболели все. Муж держался до последнего. Но лишь почувствовал, что заболел, вызвал скорую. Кстати, я  ошиблась: врачи приехали быстро", – цитирует Бородину журнал "7Дней". Инфекция, которую с курорта привез Омаров, оказалась неопасной, поэтому врачи заверили: скоро Курбан будет снова бодр и весел! Так, к счастью, и случилось.

Автор: Иван Губкин15 августа 2018, 13:51
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На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

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