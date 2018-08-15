"Я умираю": инфицированному мужу Бородиной вызвали скорую
"Я спокойно отношусь к перелетам, в отличие от моего мужа, вот он дико боится летать, – призналась Ксения. – Перед полетами у него серьезные панические атаки. Курбан даже отказывается от некоторых совместных поездок. Для него каждый перелет – это кошмар".
А когда Курбан болеет, то хоть святых выноси. "Мой муж в 12 ночи вызвал скорую, – говорит Бородина. – Мы лежали, болтали, я параллельно в телефоне в карты играла – и вдруг ни с того ни с сего в темноте слышу: "Алло, здравствуйте, можно скорую?" Я обалдела: он меня даже не предупредил! И вот муж ждет врачей и говорит: "Скоро будешь одна тут лежать. Я умираю, а ты в карты играешь". Мне так смешно, я отвечаю: "Послушай, мы рожаем, такую боль испытываем, вы даже не представляете. Вы бы это никогда не пережили!" Ну и началось: "А мы на войну ходим!" Этот разговор шел, пока врачи не приехали. Курбан вздыхал: "Что-то скорая долго не едет". А я шутила: "Она долго ехать будет. Тебя, наверное, занесли в особый список, как 80-летних бабушек, которые вызывают врачей каждую неделю из-за того, что им скучно".
Впрочем, тревог для беспокойства нет. "Мы семьей отдыхали в Турции и подхватили вирус. Переболели все. Муж держался до последнего. Но лишь почувствовал, что заболел, вызвал скорую. Кстати, я ошиблась: врачи приехали быстро", – цитирует Бородину журнал "7Дней". Инфекция, которую с курорта привез Омаров, оказалась неопасной, поэтому врачи заверили: скоро Курбан будет снова бодр и весел! Так, к счастью, и случилось.
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