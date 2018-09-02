Тарасова сделала признание о муже на похоронах Кобзона

В Москве продолжается церемония прощания с Иосифом Кобзоном. Очередь из желающих проститься растянулась на несколько кварталов. Отдать дань уважения певцу пришла и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.



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