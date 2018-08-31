На Украине передумали бросаться на мертвого Кобзона

Певицы Таисия Повалий и Ани Лорак скорбят по умершему 30 августа легендарному исполнителю. Знаменитости написали слова соболезнования на своих страничках в соцсетях.



В то время, как многие на Украине злорадствуют смерти народного артиста, припоминая ему критические замечания в адрес этой страны, есть те, кто искренне переживает из-за несчастья. В частности, это Таисия Повалий и Ани Лорак.

Артистки написали посты в Instagram. В них они назвали Кобзона "легендой", "великим артистом", "гением" и "мастером высшего уровня.

При этом ни Лорак, ни Повалий вовсе не смутил тот факт, что певец также имел звание "Героя "ДНР". "Невозможно найти слова, чтобы описать боль, которая сейчас в моей душе! Это большая утрата для нашей семьи! Ушел из жизни Гениальный артист, Мастер высочайшего класса, голос и трудолюбие которого уникальны!.. Голос Ваш неповторим, память о Вас будет жить в сердцах многих поколений", – написала Таисия.

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 30 Авг 2018 в 5:23 PDT

В свою очередь, Лорак разместила совместный снимок в Stories своего Instagram-аккаунта. "Светлая память Великому Артисту", – подписала фото певица.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался в больнице имени Боткина на 81-м году жизни. Певец на протяжении 13 лет боролся с онкологией, но продолжал концертную деятельность. Свои соболезнования выразили многие артисты отечественной эстрады, которые заявили, что потрясены потерей и для них это огромное горе.