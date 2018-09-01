Полуголый солист Imagine Dragons поднял флаг Украины на концерте
Зрители концерта Imagine Dragons в Киеве сняли на видео, как полуголый Дэн Рейнольдс держал в руках флаг Украины во время исполнения песни It's Time. Зал от такого зрелища пришел в настоящий восторг.
Отметим, 29 августа Imagine Dragons выступали на стадионе "Лужники" в Москве. Тогда барабанщик Дэниел Платцман поднял над головой российский флаг.
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