44-летняя Порошина ждет пятого ребенка

Актриса Мария Порошина беременна. Главная героиня сериала "Челночницы" на канале "Россия1" снималась в интересном положении.

О том, что знаменитость ждет ребенка, рассказали в окружении артистки. Так что скоро у Марии и ее мужа Ильи Древнова случится прибавление в семействе.

У Порошиной – четыре дочери. Это 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 3-летняя Глафира. Старшую дочь Мария родила от актера Гоши Куценко. А три младшие появились в браке с Древновым.

Многодетной матери помогают управляться с детьми две няни, бабушки и муж. Илья развозит девочек по кружкам. Как сообщили знакомые Марии, артистка давно хотела пятого ребенка, передает сайт "Комсомольская правда". Рожать Мария предпочитает в Перинатальном медицинском центре.

Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 9 Авг 2018 в 3:01 PDT

Как писали Dni.Ru, Порошина воспитывает довольно строго. "По возможности – так же, как это было в женских гимназиях, чтобы они и пели, и танцевали, и вышивать умели, и по хозяйству все могли… Мы многое запрещаем дочерям – гаджеты, мультики", – рассказывала актриса.

Публикация от Мария Порошина (@mariayporoshina) 18 Окт 2016 в 11:36 PDT

Напомним, в прошлом году Мария Порошина впервые за много лет прокомментировала измену своего бывшего мужа Гоши Куценко. Оказывается, в свое время актриса не смогла простить мужу предательство. "Прошло много времени, и сегодня у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно – как велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты", – поделилась звезда экрана.