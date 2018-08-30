44-летняя Порошина ждет пятого ребенка

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Четверг 30 августа
Лента новостей
21:49
Первый канал изменил сетку вещания из-за смерти Кобзона
21:37
Напечатана новая книга Толкиена
21:26
В Башкирии погиб водитель вылетевшей с моста машины
21:21
Волгоградец до смерти избил жену и лег с ней спать
21:05
В аварии с автобусом в Ижевсе пострадали люди
20:58
В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов
20:46
Мертвый мужчина три года пролежал в своей квартире
20:35
Очевидцы сообщили о взрыве в Тюмени
20:26
Выехавший из Омска водитель устроил смертельное ДТП
20:23
От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
20:04
Гороскоп здоровья на сентябрь 2018 года
20:01
В московском метро открылась уникальная библиотека
19:37
В Нижнем Новгороде двое наркоманов с пистолетом пытались ограбить магазин
19:22
Авария с автобусом попала на видео
19:10
Из музея в Петербурге украли экспонат за миллион
19:03
Букет на 1 сентября: где купить и как выбрать
18:57
Собянин открыл электродепо "Солнцево"
18:39
Иномарка сбила двухлетнего ребенка на зебре
17:58
В Солнцево пришло метро
17:49
Стало известно место прощания с Кобзоном
17:32
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами
17:21
Любимых женщин Маккейна сняли в слезах у его гроба
16:58
Под Москвой водитель мусоровоза напал на женщин и ребенка
16:24
Собянин открыл семь станций метро
16:04
10 беспроигрышных поз для отличных фотоснимков
16:03
"Атлант опустил плечи": Галкин почтил память скончавшегося Кобзона
16:03
Опубликовано видео с последнего появления Кобзона
15:59
Родные делят миллиарды Кобзона
15:48
Разводящийся Петросян насмешил народ анекдотом от Кобзона
15:44
У Матвиенко умер муж
15:38
Придет ли гордая Пугачева на похороны Кобзона
15:33
В Москве пройдет бесплатный форум для бизнесменов "Трансформация 4"
15:30
Иглесиас свихнулся на глазах у восторженных детей
15:29
Смерть онкобольного Кобзона ударила по Валерии
15:12
Ничего святого: украинцы устроили отвратительные пляски из-за мертвого Кобзона
15:02
Известную актрису избили после спектакля
15:00
Скорбящая Захарова откровенно высказалась о Кобзоне
14:53
Путин лично выразил соболезнования близким Кобзона
14:45
Раскрыты детали похорон Кобзона
14:43
Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона
14:28
Забрали частичку нас: россияне рыдают из-за ухода Кобзона
14:27
Рассекречена дата прощания с Кобзоном
14:05
Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову
14:02
Новый Infiniti QX50: роскошь инноваций
14:02
Бывшая жена Башарова сыграла шикарную свадьбу
14:01
Названо место похорон Иосифа Кобзона
13:44
Впал в кому: подробности последних дней жизни Кобзона
13:37
Каким запомнится Иосиф Кобзон
13:36
Лещенко убит новостью о смерти Кобзона
13:34
Почему мужчины не женятся на красивых
13:33
"Мочить везде": Поклонскую вывели из себя после свадьбы
13:33
Кожевникова пришла на венчание с большим животом
13:24
Все завещал Марине: почему Табаков оставил детей без миллионов
13:23
Владимир Меньшов срочно госпитализирован
13:15
Умер Иосиф Кобзон
13:12
СМИ сообщили о смерти Кобзона
13:07
Опубликован рейтинг самых влиятельных людей России
12:52
"Единая Россия" помогает собирать детей в школу
12:44
"Вторая Виталина": к 82-летнему Джигарханяну подбирается новая прелестница
12:36
Как рассказать мужчине о беременности
12:35
Садальский и Максакова в цепях шокировали дерзким стриптизом
12:28
Миддлтон в чужих побрякушках позарилась на трон Елизаветы II
12:21
Продюсер "Уральских пельменей" объявил о рейдерском захвате
12:15
Запуганная до смерти Кудрявцева подтолкнула дочь к пропасти
11:56
Темные делишки: 65-летняя Степаненко повышает сексуальность зельями и приворотами
11:30
Ребенка певицы Славы съели муравьи
11:26
В подмосковном Реутове вспыхнул пожар
11:24
Подлые дочери Порошенко предали Украину
11:08
Москвичей предупредили о надвигающихся жаре и грозе
10:32
Молодящуюся Долину перестали узнавать
10:17
Названы все участники Лиги чемпионов
10:14
Любовницу Тимати застукали с 19-летним сыном миллиардера
09:52
Беременная Бледанс устроила драку на шоу Малахова
09:48
Гагарина с веслом свела с ума шикарными ногами
09:21
Беременная Нюша в бикини прикрыла прелести шляпкой
09:19
Рассекречено имя нового любовника подорвавшей здоровье MакSим
09:06
Как великовозрастный Краско ублажает молодую жену
08:24
Развод нанес сокрушительный удар по здоровью Петросяна
08:23
КВН скорбит: умер автор передачи "Городок"
08:21
Россияне переживают потерю Софии Ротару
00:09
18-летняя дочь Маликова расплакалась из-за вскрывшейся беременности
22:00
США взяли Крымский мост на прицел
21:48
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
21:22
В Подольске подростки избили случайных прохожих (видео)
21:08
Звезда "Дома-2" бросила изуродованного жениха перед свадьбой
21:00
Матерный скандал Гузеевой будет иметь серьезные последствия
20:58
В Башкирии погиб внезапно вышедший на дорогу пешеход
20:42
Женщина-водитель заживо сгорела в перевернувшейся машине
20:26
Сын Шукшиной возмутил мизерными тратами на ребенка
20:15
Пострадавшие вкладчики не согласны с Центробанком
20:07
С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии
20:02
Бизнес-гороскоп на сентябрь 2018 года
19:43
Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова
19:41
Глюк’oZа в странной позе возбудила народ
19:35
Пожилой водитель устроил ДТП с тремя машинами
19:27
В Татарстане экипаж ДПС сбил велосипедиста
19:18
В Ростове-на-Дону на детскую площадку рухнуло дерево
18:52
Табаков откровенно о дележке наследства отца-миллионера
18:52
"Съел рак": Скончался балетмейстер Гурченко
18:43
Собянин рассказал о продлении метро до Коммунарки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не могу отпустить дочь в школу": Первый канал объявил войну Мишулиной
Умер Иосиф Кобзон
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову
Беременная Бледанс устроила драку на шоу Малахова
Путин приготовил сенсационные пенсионные изменения
Шоу-бизнес

44-летняя Порошина ждет пятого ребенка

Мария Порошина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Актриса Мария Порошина беременна. Главная героиня сериала "Челночницы" на канале "Россия1" снималась в интересном положении.
прочитано 5502 раза

О том, что знаменитость ждет ребенка, рассказали в окружении артистки. Так что скоро у Марии и ее мужа Ильи Древнова случится прибавление в семействе.

ПО ТЕМЕ

Мария Порошина впервые высказалась об измене Куценко

Мария Порошина о самом страшном наказании

Мария Порошина пытается сохранить семью

У Порошиной – четыре дочери. Это 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 3-летняя Глафира. Старшую дочь Мария родила от актера Гоши Куценко. А три младшие появились в браке с Древновым.

Многодетной матери помогают управляться с детьми две няни, бабушки и муж. Илья развозит девочек по кружкам. Как сообщили знакомые Марии, артистка давно хотела пятого ребенка, передает сайт "Комсомольская правда". Рожать Мария предпочитает в Перинатальном медицинском центре.

Как писали Dni.Ru, Порошина воспитывает довольно строго. "По возможности – так же, как это было в женских гимназиях, чтобы они и пели, и танцевали, и вышивать умели, и по хозяйству все могли… Мы многое запрещаем дочерям – гаджеты, мультики", – рассказывала актриса.

Напомним, в прошлом году Мария Порошина впервые за много лет прокомментировала измену своего бывшего мужа Гоши Куценко. Оказывается, в свое время актриса не смогла простить мужу предательство. "Прошло много времени, и сегодня у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно – как велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты", – поделилась звезда экрана.

Автор: Людмила Фоканова30 августа 2018, 21:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Порошина после родов показала фигуру

567

комментарии

Политика

Подлые дочери Порошенко предали Украину
Решительный Путин восхитил речью о пенсии
Телеобращение Путина о пенсии
Неадекватный от алкоголя и нервов Порошенко рвет важное соглашение с Россией

Шоу-бизнес

44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Пять килограммов тротила: как готовили убийство Иосифа Кобзона
Краско пожалел бездомную молодую жену-изменщицу
"Она хорошая": Джигарханян рассказал о новой спутнице

Проишествия

Известную актрису избили после спектакля
Съевшему суши мужчине отрезали руку
Автобус всмятку: шокирующие кадры ДТП с российскими туристами в Турции
Скандально известную модель задушили в собственной спальне

Lifestyle

Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Умер Иосиф Кобзон

Легендарный исполнитель скончался после долгой борьбы с болезнью
Шоу-бизнес

Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову

Они были вместе 47 лет
Шоу-бизнес

44-летняя Порошина ждет пятого ребенка

Артистка снималась в сериале, будучи в положении
Общество

Первый канал изменил сетку вещания из-за смерти Кобзона

Отменены развлекательные программы

Гороскоп

Гороскоп здоровья на сентябрь 2018 года
Матерный скандал Гузеевой будет иметь серьезные последствия
Бизнес-гороскоп на сентябрь 2018 года
Краско поставил жирную точку в отношениях с молодой женой

Фоторепортажи

Каким запомнится Иосиф Кобзон
С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии
Мамочка года: родившая певица разделась догола и вызвала возбуждение
Модель с самой большой грудью решила увеличить достоинство

Спорт

От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами
Погребняк расстается с привыкшей к роскоши женой
Ногу известного футболиста обглодали крысы

Регионы

Психотерапевт насиловал малолетнего пациента во время "лечения"
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru