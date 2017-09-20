Мария Порошина впервые высказалась об измене Куценко

Знаменитая актриса Мария Порошина откровенно рассказала о личной жизни. В частности, она впервые за много лет прокомментировала измену своего бывшего мужа Гоши Куценко.

Они были одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Поэтому многие были шокированы, когда стало известно об их расставании. Экс-супруги больше 20 лет хранили тайну истинных причин развода. Но в мае этого года Куценко в программе "Секрет на миллион" выдал Лере Кудрявцевой многолетнюю тайну, признавшись в измене Марии. В свое время этого Порошина мужу простить не смогла. Впервые за долгие годы она заговорила на эту тему.

"Я не знаю, прошло много времени, и сегодня у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно – как велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты", – делится актриса. "Кто знает, сейчас, может, и поступила бы иначе. Это неизвестно", – добавляет она.

Также Мария вспомнила, что подаренную им с Куценко на предстоящую свадьбу приличную сумму они попросту потратили в Европе. "Праздник устраивается в основном для родственников, близких, друзей, а ты – как некое приложение к нему. Для меня, тогда 20-летней девушки, романтикой было путешествие. И мы прогуляли летом все деньги в путешествиях по Голландии и Германии", – говорит Порошина.

Рассказала Мария и об отношениях с нынешним супругом, актером Ильей Древновым. Артистка рассказала забавную и казусную историю их знакомства. По ее словам, она сразу очень не понравилась будущему мужу. Встретились они на спектакле "Ленкома" "Шут Балакирев". "Спектакль начался, села на свободное место, которое было ближе к залу... Минут через 20 пришел мужчина с билетом (это был Илья), я встала, пересела на свое место, но там было неудобно, и я постоянно ворочалась, задевая соседа. Сидела и думала: "Какой вредный молодой человек, мог бы девушку и не сгонять", – вспоминает Порошина.

Дискомфортно себя чувствовал и Илья. "К началу второго акта он не пришел, появился под конец и постоял у входа в ложу. Видно, из чувства неловкости, чтобы я снова не пересаживалась на другое кресло", – говорит знаменитость. После спектакля они с подругой пошли в буфет и увидели там Древнова с товарищем. Мария узнала в нем известного актера, на спектакли которого ходила. "Хороший актер, а в жизни – наглый парень", – подумала она.

И все же ей захотелось познакомиться с Ильей – и они все вчетвером пообщались, поспорили на разные темы. Через некоторое время муж признался Марии, что тогда в буфете он даже сказал приятелю про нее: "Эта симпатичная девушка в леопардовых штанах мне крайне не нравится".

Своих дочерей Серафиму, Аграфену, Глафиру (старшей, Полине уже 21 год – прим. ред.) Порошина воспитывает довольно строго. "По возможности так же, как это было в женских гимназиях, чтобы они и пели, и танцевали, и вышивать умели, и по хозяйству все могли… Мы многое запрещаем дочерям – гаджеты, мультики", – делится актриса.