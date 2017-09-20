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Шоу-бизнес

Мария Порошина впервые высказалась об измене Куценко

Мария Порошина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Знаменитая актриса Мария Порошина откровенно рассказала о личной жизни. В частности, она впервые за много лет прокомментировала измену своего бывшего мужа Гоши Куценко.
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Они были одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Поэтому многие были шокированы, когда стало известно об их расставании. Экс-супруги больше 20 лет хранили тайну истинных причин развода. Но в мае этого года Куценко в программе "Секрет на миллион" выдал Лере Кудрявцевой многолетнюю тайну, признавшись в измене Марии. В свое время этого Порошина мужу простить не смогла. Впервые за долгие годы она заговорила на эту тему.

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"Я не знаю, прошло много времени, и сегодня у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно – как велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты", – делится актриса. "Кто знает, сейчас, может, и поступила бы иначе. Это неизвестно", – добавляет она.

Также Мария вспомнила, что подаренную им с Куценко на предстоящую свадьбу приличную сумму они попросту потратили в Европе. "Праздник устраивается в основном для родственников, близких, друзей, а ты – как некое приложение к нему. Для меня, тогда 20-летней девушки, романтикой было путешествие. И мы прогуляли летом все деньги в путешествиях по Голландии и Германии", – говорит Порошина.

Рассказала Мария и об отношениях с нынешним супругом, актером Ильей Древновым. Артистка рассказала забавную и казусную историю их знакомства. По ее словам, она сразу очень не понравилась будущему мужу. Встретились они на спектакле "Ленкома" "Шут Балакирев". "Спектакль начался, села на свободное место, которое было ближе к залу... Минут через 20 пришел мужчина с билетом (это был Илья), я встала, пересела на свое место, но там было неудобно, и я постоянно ворочалась, задевая соседа. Сидела и думала: "Какой вредный молодой человек, мог бы девушку и не сгонять", – вспоминает Порошина.

Дискомфортно себя чувствовал и Илья. "К началу второго акта он не пришел, появился под конец и постоял у входа в ложу. Видно, из чувства неловкости, чтобы я снова не пересаживалась на другое кресло", – говорит знаменитость. После спектакля они с подругой пошли в буфет и увидели там Древнова с товарищем. Мария узнала в нем известного актера, на спектакли которого ходила. "Хороший актер, а в жизни – наглый парень", – подумала она.

И все же ей захотелось познакомиться с Ильей – и они все вчетвером пообщались, поспорили на разные темы. Через некоторое время муж признался Марии, что тогда в буфете он даже сказал приятелю про нее: "Эта симпатичная девушка в леопардовых штанах мне крайне не нравится".

Своих дочерей Серафиму, Аграфену, Глафиру (старшей, Полине уже 21 год – прим. ред.) Порошина воспитывает довольно строго. "По возможности так же, как это было в женских гимназиях, чтобы они и пели, и танцевали, и вышивать умели, и по хозяйству все могли… Мы многое запрещаем дочерям – гаджеты, мультики", – делится актриса.

Поделилась Мария и творческими планами. Она призналась, что ей хотелось бы сыграть стерву. "Это всегда интересно. В кино я не припомню таких ролей. Хотя в театре у меня есть возможность – на сцене я могу быть разной. Так что театр – это отдушина. Там есть роли и женщин, манипулирующих мужчинами. В кино тебе не всегда предлагают то, что хотелось бы. Может, не видят, не знают", – цитирует Порошину Womans Day.
Автор: Людмила Фоканова20 сентября 2017, 15:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Грусть и разочарования Марии Порошиной

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