"А чего добился ты?": Собчак жестко ответила дерзкому Лимонову

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на резкое высказывание писателя Эдуарда Лимонова. Тот публично осмеял ее.

"Лимонов назвал меня „губастой губошлепой дурой“, а чего в этой жизни добился ты?" – иронично ответила Собчак литератору в своем аккаунте Twitter. Однако многие пользователи не оценили юмор телеведущей и поняли этот твит буквально.

"Успехи в жизни, оказывается,это когда Лимонов про тебя стебется (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да и кстати, кто тебе сказал, что быть "губастой губошлепой дурой" это какое то достижение?", "И это предмет для гордости? Мдя...", "А что, обязательно нужно чего-то добиться, чтобы тебя так назвали?" – писали пользователи в комментариях.

Другие же наоборот защищали Собчак. По мнению некоторых фолловеров телеведущей, Лимонов повел себя недостойно, кто-то даже предположил, что пожилой литератор выжил из ума.

"Российские мужчины, которые веками руководили, в результате чего народ жил в нищете и бедности, а страна резко отставала от ведущих стран, очень любят называть женщин дурами", "Старик совсем из ума выжил", "На себя бы посмотрел, умник и красавец", "Он завидует Вашим губам, подсознательно. Если бы у него были такие, он добился бы значительно большего!"– отмечали поклонники Ксении.

Лимонов назвал меня « губастой губошлепой дурой»,а чего в этой жизни добился ты?))) — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 29 августа 2018 г.

Отметим, что были и те, кто отказался принимать чью-либо сторону в этом конфликте. "Ксения, возможно он имел в виду, что вы просто много говорите и порой не совсем по делу. Хотя он тоже специфический человек тут конечно можно помериться у кого длиннее язык", "Лучше довольствоваться в жизни малым, чем стать такой как Собчак! Лимоновым стать тоже не вариант, кстати. Я бы назвал этот "дуэт" "2 изношенных и грязных сапога – пара", – цитирует пользователей Сети Ura.ru.

Напомним, что выступая на YouTube-шоу "вДудь" Эдуард Лимонов усомнился в интеллектуальном уровне Ксении Собчак. Литератор назвал телеведущую "идиоткой", отметил, что "она ничего не знает, у нее уровень ПТУ", а также охарактеризовал, как "губастую губошлепую дуру".