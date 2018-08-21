Бородина откровенно о романе с женатым мужчиной

Ведущая "Дома-2" озадачила поклонников. Ксения опубликовала в микроблоге неоднозначный пост.

Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара регулярно делится в Instagram семейными снимками, демонстрируя окружающим "совет да любовь".

Но сообщение, опубликованное в Stories Бородиной, вызвало у поклонников замешательство. "Что делать, если любишь женатого мужчину и это взаимно? Как расстаться?.. Как вы вообще там оказались? Не берите грех на душу", – написала телеведущая.

Можно подумать, что Ксения нашла новую любовь, однако на звезду экрана это не похоже. Скорее всего, таким образом девушка выразила свое мнение относительно подобных отношений.

Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за Омарова в начале июля 2015 года. За три года совместной жизни они прошли через многое. Ранее телеведущая рассказала, как строится их семейная жизнь. В частности, она призналась, что муж панически боится летать.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 19 Авг 2018 в 11:39 PDT

Как писали Dni.Ru, у супругов разные предпочтения: Ксения обожает сериалы, а Курбан – футбол, но они находят компромисс, уступают друг другу. Однако Омаров с трудом переносит общение Бородиной с подружками.