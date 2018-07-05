Рапунцель из "Дома-2" рассекретила имя дочери

Звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель выполнила обещание. После возвращения на поляну длинноволосая участница рассекретила имя дочери.

Три месяца Ольга и ее супруг Дмитрий Дмитренко томили поклонников в ожидании. Они скрывали все, что связано с малышкой: не называли имени, не показывали лицо и не рассказывали на кого похожа девочка.

Звезды обещали любопытным телезрителям, что раскроют все карты после обряда крещения. Церковное таинство прошло на прошлой неделе и Рапунцель сдержала слово. Крохе дали русское имя Василиса. По словам Ольги, малышка растет очень бойкой и улыбчивой.

На телестройке все в восторге от дочери Ольги и Дмитрия. Особенно рада переезду девочки на проект сестра Рапунцель Алена. Беременная тетушка не может наглядеться на кроху.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 1 Июл 2018 в 1:52 PDT

"Чтобы избавится от стрессов, мне посоветовали проводить время с племяшкой. Василиса, правда, меня отвлекает, конечно, поднимать на руки мне ее нельзя. Вообще ничего нельзя поднимать больше одного килограмма. Поэтому я укладываю ее на диван и вожусь – все проблемы обходят стороной", – цитирует Алену Рапунцель Dom2Life.ru.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 27 Июн 2018 в 12:43 PDT

Напомним, на днях звезда шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочкой вернулась на поляну. Пользователи Сети были шокированы, узнав, что малыша повезут, по сути, в общежитие, где кроха будет 24 часа находиться под прицелом телекамер и в окружении чужих людей. Многие испугались за здоровье малышки, ведь новенькие участники могут принести на проект не только желание найти любовь, но и инфекционные заболевания.