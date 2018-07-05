"Тебя надолго не хватит": неутешительный вердикт Евгении Брик

Евгения Брик призналась, что обращалась за психологической помощью. Это случилось после того, как популярная актриса потеряла отца и взяла на себя его обязанности. Ответственность настолько придавила супругу режиссера Валерия Тодоровского, что даже бабушка заявила: надолго не хватит.

Мало кто знает, что Евгения Брик не только актриса, но и психолог. Она окончила специализированные курсы, чтобы "понимать себя и других". В свое время актриса и сама обращалась за психологической помощью. Тогда умер отец, и она очень боялась за мать и сестру. В результате артистка стала чрезмерно их опекать.

"Тогда я уже снималась, зарабатывала деньги. Помню, отправила их отдыхать на море и звонила туда по 56 раз в день, волновалась: как они доехали, как они дошли… Все контролировала – вплоть до того, куда им положить полотенца. Просто я, сама того не осознавая, взяла на себя папину роль, хотя этого нельзя было делать", – объяснила Евгения Брик.

Дошло до того, что ее престарелая бабушка указала: пора сбавить обороты. "Моя бабушка, которой сейчас уже 95 лет, всегда говорила: "Ты не можешь так паниковать по любому поводу, тебя надолго не хватит". А потом друзья семьи посоветовали мне обратиться к психологу, и это действительно помогло", – цитируют популярную актрису "7Дней".

Публикация от Evgenia Brik/Евгения Брик (@evgeniabrik) 24 Июн 2018 в 3:31 PDT

Евгения Брик убеждена в пользе психологической помощи, потому что часто люди не могут справиться самостоятельно со своими проблемами. А многие и вовсе не сознают, что у них есть поводы обратиться к психологу.

"Люди недооценивают работу психолога. Многие думают, что все проблемы можно обсудить в семье или с подругами на кухне, но это далеко не так. Еще в какой-то момент я стала бояться летать на самолетах, и справиться с аэрофобией мне тоже помогал психолог. Кстати, оказалось, что в свое время она работала с Машей Мироновой. Как тесен мир! В общем, когда кто-нибудь делится со мной своими проблемами и трагедиями, я никогда не говорю: "Пройдет само, время лечит". Это неправда. Психологи действительно нужны", – заключила Евгения Брик.