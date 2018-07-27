Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу

Илья Резник госпитализирован. Как сообщается, несколько дней назад поэта поместили в одну из столичных больниц.

Советский и российский поэт-песенник, народный артист России наблюдался в одной из столичных больниц, передает Рен ТВ. По данным телеканала, Илья Резник был госпитализирован несколько дней назад, однако сообщается об этом лишь 27 июля. Стало известно, что сейчас поэт направлен на отдых в один из подмосковных пансионатов.

Напомним, 20 июля попал в больницу народный артист СССР Иосиф Кобзон. Состояние певца внушает серьезные опасения. По информации журналистов, мэтра отечественной эстрады подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Певец находится в реанимации отделения нейрохирургии. Как стало известно, в больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии – из кареты скорой помощи его выносили на носилках.

Иосиф Кобзон более десяти лет борется с онкологией. В 2004-м ему сделали первую операцию, в 2009-м – вторую. Певец предпочитал не распространяться о смертельно опасном заболевании. Но недавно он принял участие в передаче "Пусть говорят", посвященной борьбе с раком. И посоветовал зрителям следить за своим здоровьем.