Долина показала роскошную грудь на юбилее Резника

Певица Лариса Долина 20 марта выступила в числе прочих знаменитостей на юбилейном вечере Ильи Резника. На мероприятие, посвященное поэту-песеннику, съехался весь столичный бомонд.

Праздничный концерт "Юбилейный вернисаж" в честь 80-летия Резника, собрал на сцене Государственного Кремлевского дворца звезд отечественной эстрады. Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, Сосо Павлиашвили и Маша Распутина, Полина Гагарина, Валерия, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители и Лариса Долина… И это далеко не полный список звезд, пришедших отдать дань уважения творчеству поэта.

Лариса Долина появилась в Кремле в черном костюме-двойке с фраком и аксессуаром в виде двойной бабочки на шее. Снимком в образе певица поделилась на своей странице в Instagram.

Примечательно, что артистка не стала надевать под костюм блузу, обнажив шикарное декольте. К тому же наряд выгодно подчеркнул достоинства пышной фигуры звезды и скрыл недостатки. Одним словом, исполнительница хита "Погода в доме" в этот вечер была просто ослепительна.

Публикация от Лариса Долина (@larisadolina_official) 21 Мар 2018 в 6:54 PDT

Однако не все поклонники оценили лук певицы. "Симпатично. Но вам надо что-то посветлее", "Классная, но рубашка где?" – прокомментировали фото фолловеры.

Внешность Ларисы Долиной является частым предметом обсуждений. Поклонники ревностно следят за тем, сколько килограммов сбросила или, напротив, набрала их любимая артистка, а злые языки судачат, что певица злоупотребляет косметическими процедурами.