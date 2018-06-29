"Со мной чуть удар не случился!": Резник расплакался у гроба Дементьева

Андрей Дементьев написал более сотни текстов эстрадных композиций, которые исполнялись повсюду. Проститься с поэтом в столичный Концертный зал имени Чайковского пришли знаменитые певцы и актеры. Илья Резник воспринял смерть коллеги по цеху как личную потерю.



"Со мной чуть удар не случился, когда у знал о смерти Андрея, – заплакал Резник в разговоре с корреспондентом Dni.Ru. – Мы с ним буквально накануне говорили, он был бодр, полон сил и планов. Мы говорили с ним о том, как отметим его 90-летие в июле".

Поэт признался, что дружил с Дементьевым большую часть жизни. "В 1975 году у нас был общий композитор, который писал музыку на наши стихи. Потом я знал его по журналу "Юность", который расцвел при Андрее, – рассказал он. – Мы с ним были всегда созвучны, как-то сопричастны что ли... Многие поэты-песенники держатся всю жизнь на одной песне, а у Дементьева было множество гениальных творений. Хотя, думаю, ему можно было написать только "Лебединую верность" и "Балладу о матери", чтобы войти в историю русской поэзии. Очень жаль, что ушел последний классик".

Илья Рахмиэлевич встречался с товарищем довольно часто. "Помню, как мы были на застолье у Зураба Церетели, – вспомнил Резник. – С одной стороны длинного стола сидели академики, художники, а с другой – поэты. И мы стали читать стихи – кто больше. Я читал о любви, а Андрей – о России. Так родилась у нас идея литературного баттла, который мы хотели устроить в родной для Дементьева Твери. Увы..."

Последняя встреча поэтов состоялась в апреле на юбилее Резника. "На банкете в "Метрополе" мы шутили, что для обоих этот год юбилейный – 170 лет на двоих, – отметил Илья Рахмиэлевич. – А он подошел ко мне и сказал: "Не верь врагам, которые распускают сплетни. Я всегда тебя очень уважал и ценил".

Напомним, что Андрей Дементьев скончался 26 июня после продолжительной болезни. Отпевание в Скорбященской церкви на Большой Ордынке совершит митрополит Волоколамский Иларион. Похороны пройдут на Кунцевском кладбище столицы.