"Нищеброды вернулись": Рапунцель с трехмесячной дочкой встречают на "Доме-2"

Звезда шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочкой вернулись на поляну. Поклонники шоу недоумевают, зачем звездные родители потащили кроху в телевизионный "публичный дом".

Сегодня в своем Instagram Ольга поделилась радостной для нее новостью. Она и ее супруг перевезли все пожитки на "Дом-2".

"Наконец перевезли все вещи и переехали в Дом 2 😇 Солнышко мое ясное ☀Доченька моя Любовь ❤наше чудо из чудес 🌟Сегодня тебе 3 месяца 🎉🦄🌸💗😇расти здоровенькой , красивой , умной на радость маме и папе 🙏Твоя улыбка это бесценно 😍Мама и папа тебя очень любят наша принцесса 👼Совсем скоро мы познакомим нашу малышку с вами наши подписчики 💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – написала Рапунцель.

Пользователи Сети были шокированы, узнав, что малыша повезут, по сути, в общежитие, где кроха будет 24 часа находиться под прицелом телекамер и в окружении чужих людей. Многие испугались за здоровье малышки, ведь новенькие участники могут принести на проект не только желание найти любовь, но и инфекционные заболевания.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 1 Июл 2018 в 1:52 PDT

"Дак если у вас уже создалась семья и вы построили свою любовь,за каким х...ром вы обратно едете на проэкт????? вроде лозунг "Построй свою любовь" вам то там что делать??? пиариться что-ли??? ребенка хоть пожалейте! ", "Нищеброды вернулись в бичприемник😐😄", "Как от камер будете ребенка прятать ?? Они же там везде везде )", "Позорище, и опять на проект. Увалень твой работать нормально не пробовал? Или только красть да людей кидать умеет?! Как вы без проекта жить будете интересно?", "Сколько наверно инфекции на доме 2 пипец это не для ребенка мало того что все спят друг с другом но и таскаются то Сейшелы то еще хрен знает где иммунитет малышки еще некрепкий как можно так рисковать", – писали возмущенные интернет-обыватели.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 30 Июн 2018 в 3:22 PDT

Отметим, что семейство Дмитренко планировало вернуться на телепроект сразу после крещения дочери. Церковное таинство состоялось 30 июля в столице. В храме присутствовали только самые близкие. После проведения ритуала счастливое семейство отправилось праздновать в ресторан.