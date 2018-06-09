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Голую Бейонсе обматерили за демонстрацию груди

Бейонсе. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiese
Соблазнительная грудь певицы Бейонсе привлекла внимание одного из лидеров феминистского движения Австралии. Писательница публично выразила свое возмущение – в нецензурных выражениях.
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Почему Бейонсе "постоянно вывешивает свои сиськи наружу"? – этого никак не может понять феминистка и писательница Жермен Грир. Австралийку возмущает, что певица постоянно выступает полуобнаженной.

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 "Я уверена, что она превосходная исполнительница, у нее красивый, как колокольчик, голос, – но почему она всегда, *****, голая и с вывешенными наружу сиськами? Почему?", – передает бурные эмоции писательницы британская The Independent.

Жермен Грир – 79-летняя австралийская писательница. В 1970-м году она выпустила книгу "Женщина-евнух". Этот труд признан одной из наиболее значимых книг в феминистском движении XX века.

Писательнице не дает покоя тот факт, что современные женщины сделали сексуальность частью своей работы. Грир подчеркивает, что ее вопрос относится не только к Бейонсе, но и к девушке-бармену, "которая не получит чаевых, пока не явится на работу с вырезом на груди". По мнению австралийки, нагота – это знак подчинения и признание неравенства.

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

В то же время, напоминает издание, сама Грир прославилась в свое время фотосессией в стиле ню. Скандальные для той поры снимки были опубликованы в журнале Suck в 1971 году. Писательница тогда называла свою акцию "революционной" и "разрушающей барьеры".

Автор: Андрей Евлампиев9 июня 2018, 21:22

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