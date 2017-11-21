Пышногрудая певица заработала 105 миллионов долларов за год

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года. Первое место в списке заняла певица Бейонсе. 36-летняя артистка сумела за 2017 год заработать 105 миллионов долларов. В эту сумму входят средства, полученные ею от продаж последнего альбома Lemonade, а также концертного тура. Кроме того, Бейонсе владеет собственной линией одежды.