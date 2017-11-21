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Ноя. 21, 2017
просмотры: 123

Пышногрудая певица заработала 105 миллионов долларов за год

567

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года. Первое место в списке заняла певица Бейонсе. 36-летняя артистка сумела за 2017 год заработать 105 миллионов долларов. В эту сумму входят средства, полученные ею от продаж последнего альбома Lemonade, а также концертного тура. Кроме того, Бейонсе владеет собственной линией одежды.

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