Известная певица опозорилась на сцене
Ничего не предвещало беды, девушки эффектно танцевали. ЧП случилось, когда они решили обняться. Младшая сестра не удержала равновесие и рухнула на Бейонсе, передает TIME.
Зрители запечатлели неловкий момент на телефоны, и вскоре видео попало в Сеть. Несмотря на неудачу, певицы продолжили выступление так, будто ничего не случилось.
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