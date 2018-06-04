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Больному Леонтьеву во время концерта срочно вызвали скорую

Валерий Леонтьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певцу Валерию Леонтьеву стало плохо перед выступлением. Исполнителю вызвали врачей.
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Сегодня, 4 июня Леонтьев отменил свой концерт в Туле. Исполнитель просто не смог подняться на сцену. Артисту вызвали скорую помощь.

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 Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

После обнародования этой информации появились слухи о госпитализации 69-летнего артиста, якобы его в бессознательном состоянии будут транспортировать в Москву. Однако представители артиста опровергают это сообщение. "Поднялось давление и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку" – сообщил пресс-секретарь Леонтьева Telegram-каналу Super.

Пришедшим на концерт зрителям объявили, что 69-летний певец приедет в Тулу повторно 30 сентября. Все ранее купленные билеты действительны.

Добавим, что информация о проблемах Леонтьева со здоровьем появилась в начале этого года. Сообщалось, что певца мучает старая травма. Около 40 лет назад Валерий Яковлевич порвал мениск, после чего перенес множество операций, но это мало помогло.

Говорят, травма все чаще дает о себе знать. Звезде периодически подбирали специальные упражнения, выписывали дорогие лекарства, однако болезнь возвращалась. После двух операций на правом колене Леонтьев вынужден время от времени чистить сустав. Бывали случаи, когда артисту приходилось выходить на сцену с тростью. Превозмогая сильнейшие боли, он пел и танцевал, а за кулисами едва не терял сознание.

Автор: Руслана Алексеева4 июня 2018, 21:19
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