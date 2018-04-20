Весельчак Галкин едко высмеял Леонтьева и Бузову

Эксклюзив Интервью Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия Козловский в восторге от тела Меньшикова Дом-2

Выбор читателей

Бузова сделала официальное заявление о беременности
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
партнеры
Пятница 20 апреля
Лента новостей
21:51
Рыскающих у границ России иностранцев сравнили с фашистами
21:37
В Сирии убили чеченского журналиста
21:23
Ищущие раковую опухоль врачи нашли в желудке четыре мягкие игрушки
20:58
В Омане нашли мертвым популярного шведского диджея
20:54
Госдума жестко ответит на санкции
20:51
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
20:26
Умер знаменитый космонавт
20:06
Заказавший беспилотник мужчина получил на почте сломанный магнитофон
19:45
Под Москвой дверь электрички зашибла подростков (видео)
19:25
Под Псковом школьнику сломали позвоночник на перемене
19:24
Живучий черный кот разбил внедорожник (видео)
19:06
Отрыжка демократии: Россию решено судить на Манхэттене
19:02
Когда человечество победит СПИД
19:01
Порошенко окончательно признал Крым частью России
18:49
Невеста принца Гарри вышла в свет в старом платье
18:48
В Москве ограбили отделение Сбербанка
18:07
Володин раскритиковал минздрав за импортные лекарства
18:06
Обиженные башкиры требуют извинений от ТНТ
17:54
Оранжевый уровень: В Москве стало еще опаснее
17:33
Модель-толстушка разделась до трусов (фото)
17:33
Завистливый Запад выкинул Путина из списка самых влиятельных
17:12
Опубликован график отключений горячей воды в Москве
16:53
Раскрыты шокирующие подробности о раке почек
16:40
Эльвиру Набиуллину пригласят на серьезный разговор
16:37
По Химкам проехал дымящий автобус (видео)
16:19
В съедобном "Новичке" нашли угрозу для России
16:16
Лента для багажа унесла пассажирку Шереметьево в техническую зону
15:43
Музыканты "Арии": Мы собирали стадионы за несколько бутылок водки
15:39
Объявлены номинанты легендарной премии на звание лучшего ресторана Москвы
15:38
На станции метро "Рассказовка" откроют QR-библиотеку
15:38
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
15:10
Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
15:08
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018
14:55
Взбешенные россияне готовы порвать друг друга
14:47
К чему снится дом
14:46
Запад спешит отпраздновать победу над Россией
14:43
Трамп и Меркель задумали очередную гадость для России
14:27
В Москве вручили премию Insta Cinema Awards – 2018
14:19
Сын режиссера Розовского попал в больницу с жуткой травмой
13:54
Захарова щелкнула по носу Лондон
13:43
Исинбаева поразила фигурой после родов
13:40
Володин: В России должны жить по российским законам
13:22
Борис Грачевский откровенно о раке кожи: Болезнь опять вылезла
12:59
Лосьоны для тела признаны смертельно опасными
12:56
Знаменитый актер порадовался раку простаты
12:49
50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы
12:46
Виктория Боня рассказала о родах в Японии
12:44
Совет на выходные
12:31
Парламентарии доработают ответ на санкции США
12:24
Авантюристку Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
12:10
Эрдоган мелко пакостит Вашингтону
12:08
Отравление помогло Михалкову избежать позора
11:59
Названо точное число жертв пожара в "Зимней вишне"
11:39
Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову
11:34
"ПолитСтартап" заработал в Сети
11:34
Глава Якутии попал в больницу
11:32
Звезда "Дома-2" распродает дома в Сочи
11:23
Брак вредит здоровью
10:59
Ирину Алферову сделали богиней
10:56
Анастасия Макеева блеснула трусами на красной дорожке
10:47
Названы любимые песни самых ненавистных групп
10:46
Главные события Москвы
10:42
В Подмосковье нашли склад оружия
10:21
Путин спасет мир от Третьей мировой
10:11
Найден простой способ украсть все данные с iPhone
10:01
Заворотнюк поставила точку в изматывающих отношениях
09:31
Известную ведущую затравили за нелепые советы
09:28
Жителей Подмосковья предупредили о сильных паводках
09:28
Машков на сцене интимно коснулся сына Табакова
09:23
В США восхитились стойкости россиян в Сирии
08:59
ЦБ лишил лицензий два московских банка
08:40
Постаревшая Бузова стала похожа на Ротару
08:31
Трамп попал в скандал из-за похорон бывшей первой леди
08:21
Поклонская приложила фантазера Порошенко
08:11
В Москве сгорел магазин фейерверков (видео)
22:06
Здание МИД в Москве пригрозили взорвать
22:02
Россия придумала ответ на хамство США
22:01
В Африке исчезло государство Свазиленд
21:55
Пьеха рассказала о своем состоянии после больницы
21:47
Пентагон потерял дар речи после попадания ракет США в Россию
21:30
Как живет звезда фильма "Морозко"
21:15
Российские футболистки обещали стриптиз после победы
21:00
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России
20:56
Пойманной на странной езде Началовой отказались вернуть права
20:38
Подошел сзади и облил кислотой: Финалистка конкурса красоты рассказала о нападении
20:17
Киркоров ошарашил Валерию неприлично дорогим подарком
20:09
Непредсказуемый Трамп теряет поддержку своих соратников
19:59
Новая беременность Пугачевой вызвала большой вопрос у Галкина
19:45
Безумные регионы: в Ростовском СИЗО пытались передать наркотики в шве полотенца
19:27
Михалков признался в сильных чувствах к Вайнштейну
19:18
Стена жилого дома обрушилась после хлопка дверью (фото)
18:59
Запад готовит химическую атаку в Донбассе
18:53
Вскрылась неприятная правда о невесте принца Гарри
18:31
Модели разрешили рассказать про измену Трампа
18:13
За ручку Путина заплатили 4,7 млн
18:12
Позорника Порошенко прищучили за безграмотность
17:41
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
17:11
Отравление Скрипаля связали с химатакой в Сирии
17:06
Американские чиновники потратили миллионы на защиту насильника-педофила
16:53
Бородина устроила истерику из-за оскорблений дочери
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Авантюристку Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Ставшая гражданкой Кипра Пугачева показала всем язык
"Сейчас стошнит": Солнцев показал голую 72-летнюю жену
Роскошная Бузова верхом на Киркорове на всю страну сделала заявление
Новая беременность Пугачевой вызвала большой вопрос у Галкина
Малышеву заплевали за откровения о смертельном недуге
Шоу-бизнес

Весельчак Галкин едко высмеял Леонтьева и Бузову

Ольга Бузова, Максим Галкин и Валерий Леонтьев. Фото: Dni.Ru
Юморист Максим Галкин сейчас находится на гастролях. На днях он смешил жителей Амурской области. Во время выступления артист тонко сострил в адрес певцов Ольги Бузовой и Валерия Леонтьева.
прочитано 2050 раз

Артист посетовал зрителям, мол, сегодня звезды какие-то неяркие, скучные стали, не то, что раньше. Он отметил, что в СССР только пародируя одну Зыкину, можно было стать заслуженным артистом.

ПО ТЕМЕ

Ставшая гражданкой Кипра Пугачева показала всем язык

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"Сейчас нет ни у кого желания всего себя искренне показать, поэтому надежда только на одну Ольгу Бузову. Оленька, на тебя вся надежда!" – воздев руки вверх, саркастически протянул артист. Свое согласие с этим утверждением зрители выразили хохотом и овациями.

На орехи от Галкина досталось не только поющей ведущей, супруг Примадонны прошелся по эксцентричному Леонтьеву. "Я вот всегда смотрю, и мне кажется, что Валерий Леонтьев сначала придумывает костюм, а потом ищет подходящую песню. Ведь не каждую споешь в рыбацкой сетке и с ракушкой ниже пояса", – продолжал хохмить юморист.

Следующей на разбор попала Елена Ваенга, Максим отметил, что певица так много работает на сцене руками, "будто порчу снимает со всего зала". Зал взорвался от смеха.

Во время концерта пародист активно общался с залом и предлагал зрителям самим назвать ему тему для выступления. По заявкам от гостей концерта Максим пошутил про плохие дороги, воровство в ЖКХ и президенте России. "Да, проблем у нас много. Но без царя мы не можем, нет. Вот тигры амурские подыхали, Путин их заметил, так они в шоколаде ж теперь все. Вот я и думаю, может, и нас заметит?" – отметил Галкин.

В своей программе артист пародировал многих звезд нашей эстрады: Льва Лещенко, Владимира Винокура, Людмилу Гурченко, Николая Баскова, Эдиту Пьеху, Олега Газманова, Елену Малышеву, Нину Русланову, Валентину Толкунову, Ренату Литвинову. Под прицел попали и некоторые политики: Руслан Хасбулатов, Виктор Черномырдин и Александр Лукашенко, сообщает Амур.инфо.

Автор: Руслана Алексеева20 апреля 2018, 20:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

567

комментарии

Политика

Почему Запад не видит самого главного
Отрыжка демократии: Россию решено судить на Манхэттене
Порошенко окончательно признал Крым частью России
Трамп и Меркель задумали очередную гадость для России

Шоу-бизнес

Весельчак Галкин едко высмеял Леонтьева и Бузову
После больницы Пьеха не смогла выйти из дома
За что Нагиев затаил обиду на Зейналову
Друг Тарасова взбесился из-за конфликта с беременной Костенко

Проишествия

Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)
Разъяренная толпа бросила насильника на растерзание крокодилам
Женщину избили в суде собственный муж и свекровь (видео)

Lifestyle

Сын режиссера Розовского попал в больницу с жуткой травмой
Знаменитый актер порадовался раку простаты
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Названы любимые песни самых ненавистных групп
Шоу-бизнес

Киркоров ошарашил Валерию неприлично дорогим подарком

Певец оказался очень выгодным гостем
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева блеснула трусами на красной дорожке

Популярная актриса стала звездой ММКФ
Шоу-бизнес

Настя Каменских взбудоражила народ своими "голыми" фото

Девушка опубликовала снимки в стиле ню
Шоу-бизнес

58-летняя Гузеева обнародовала фото маленького сына

Многочисленные поклонники пришли в восторг

Гороскоп

Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России
Изменившейся Кудрявцевой грозят серьезные проблемы со здоровьем

Фоторепортажи

50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы
Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову
Восхитительная Бузова показала округлившийся живот
Самая сексапильная девушка Instagram оголилась для фото

Спорт

Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018
Российские футболистки обещали стриптиз после победы
Американские чиновники потратили миллионы на защиту насильника-педофила

Регионы

Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
Подошел сзади и облил кислотой: Финалистка конкурса красоты рассказала о нападении
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru