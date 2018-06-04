Взбешенная Анджелина Джоли добивается Меган Маркл

В западных таблоидах появилась информация о назревающем конфликте между актрисой Анджелиной Джоли и адвокатом по правам человека Амаль Клуни. Поговаривают, звезды не поделили супругу британского принца Меган Маркл.

В австралийском журнале New Idea сообщается, что Анджи уже давно планирует познакомиться с герцогиней Сассекской, однако общих знакомых у знаменитостей не так много, поэтому подобраться к Маркл у Джоли пока не получается.

Якобы источник близкий к голливудской тусовке сообщил журналистам, что актриса в бешенстве от того, что Клуни опередила ее и каким-то образом набилась в друзья Маркл. "Анджелина долгое время пыталась добиться личной встречи, но Амаль обошла ее по всем фронтам", – отмечает анонимный информатор. Также осведомитель добавил, что бывшая супруга Брэда Питта мечтала попасть на королевскую свадьбу, но у нее ничего не вышло.

Публикация от Amal Alamuddin Clooney (@amalclooney1) 18 Сен 2016 в 9:24 PDT

Добавим, что таблоид Gossip Cop опровергает эту информацию. По данным издания Амаль и Маркл дружат уже давно. Барышни познакомились несколько лет назад и до сих пор очень близко общаются.

Из этого следует, что набиваться в друзья к герцогине у адвоката не было необходимости, что исключает соревновательный момент между Клуни и Джоли и, следовательно, делает неправдоподобной информацию о появившейся вражде между звездами. Возможно, голливудская актриса и мечтает познакомиться с герцогиней, но это никак не связано с миссис Клуни.

Публикация от hollywood_time (@hollywoodd_time) 4 Июн 2018 в 10:02 PDT

Также Gossip Cop отмечает, что Анджи даже не собиралась посещать королевскую свадьбу, поэтому не могла расстроится из-за этого. В тот день голливудская звезда была занята на съемках второй части фильма "Малефисента".

Публикация от JLY❤ (@taylorswift_ajolie) 4 Июн 2018 в 9:51 PDT

Добавим, что таблоиды донимают не только Джоли, но и ее экс-супруга. Одно из американских изданий поместило на обложку фото Питта и Джен с громким заголовком: "Да, я беременна. И это ребенок Брэда!". Примечательно, что номер журнала вышел как раз в день рождения Джоли, в понедельник,4 июня, сообщает Teleprogramma.pro.

