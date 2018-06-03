"Ускоряйтесь!": Газманов научил наследников делать детей

Главный "есаул" страны Олег Газманов приехал в международный детский центр "Артек", дабы стать членом жюри конкурса популярной музыки "Детская новая волна". В Крым артист взял с собой красавицу-супругу Марину. С ними на Черноморском побережье встретился корреспондент Dni.ru.



"В Крыму мы объелись земляникой, черешней, клубникой, – улыбается Газманов, – были в зоопарке, гуляли в Массандровском парке, кормили чаек с крыши отеля, были на море, хотя из-за шторма поплавать не удалось. Словом, мы тут едим, спим и хулиганим – увлекаемся друг другом. Эдакий медовый месяц у нас! Сегодня, например, мы с женой валялись – пока не увалялись. А для меня ведь никуда не спешить – это что-то нереальное! В Москве же постоянная спешка и нехватка времени".

Но после таких романтических каникул на Черноморском побережье прибавления в и без того большой семье вряд ли стоит ждать. "Хотя сегодня и день защиты детей, но мы уже, наверное, будем ждать появления внуков, – смеется жена певца Марина. – А ждем мы их очень". Мы объясняем сыновьям Родиону и Филиппу, как дети появляются, говорим, что надо уже ускоряться. Но пока у Родиона его любимый ребенок – кот Шелдон, ставший настоящей звездой Инстаграма", – заметил Олег Михайлович.

В Крыму артист не забывает и про обязательные физические упражнения. Он рассказал, что уже давно взял себе за правило каждый день отжиматься столько раз. сколько лет в паспорте. "Через месяц (22 июля – Прим. ред.) мне исполнится 67 лет, значит, и отжиматься буду уже 67 раз, – заметил исполнитель. – Этому же научил и сыновей". Напомним, что первенец Газманова Родион – талантливый молодой певец и ведущий, а его сын Филипп от брака с Мариной считается одним из самых красивых парней страны и подрабатывает моделью.

