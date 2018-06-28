Похороны Дементьева обернулись грандиозным скандалом

Андрей Дементьев написал стихи к более чем ста песням, среди которых – "Баллада о матери", "Натали", "Каскадеры", "Отчий дом". Их исполняли самые большие звезды эстрады – Иосиф Кобзон, София Ротару, Надежда Чепрага, Лев Лещенко. Казалось бы, артист достоин быть похороненным с почестями. Но у чиновников другое мнение.



прочитано 20527 раз