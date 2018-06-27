Родные делят роскошную недвижимость поэта Дементьева

Андрей Дементьев написал более сотни эстрадных песен, которые исполнялись повсюду. И коллеги-поэты часто иронизировали над ним по этому поводу. Рассказывают, например, такую легенду. У Дементьева сгорела дача, но он очень быстро ее отстроил. Как-то раз Булат Окуджава с женой Ольгой в лифте своего дома встретились с благоверной Дементьева, и Оля ей посочувствовала по поводу сгоревшего дома. На что супруга Дементьева ответила, что все в порядке, сгорела и сгорела, все уже давно отстроили. Тогда Ольга простодушно сказала: "Быстро у вас получилось... Это ж очень дорого!.. На какие деньги?" На что жена Дементьева гордо заявила, что все это на песни, которые пишет Андрей. Тогда Ольга, повернувшись к Окуджаве, сказала: "Вот, видишь, Булатик, песни надо писать!"

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