Родные делят роскошную недвижимость поэта Дементьева
Легендарная дача Андрея Дементьева располагается в дачном поселке "Советский писатель" недалеко от наукограда Троицка на 36-м километре Калужского шоссе. Решение о создании поселка было принято в далеком 1952 году, когда места для всех литераторов в существовавшем уже почти 20 лет Переделкино стало не хватать. Но, в отличие от последнего, здесь дома строились за счет самих писателей и впоследствии сохранялись за их потомками.
Среди знаменитостей, которые обосновались в "Советском писателе", в разные годы значились поэт Михаил Матусовский, по легенде именно здесь написавший слова песни "Подмосковные вечера", автор "Денискиных рассказов" Виктор Драгунский, писатели Владимир Войнович, Юрий Трифонов и Юрий Нагибин, журналист и прозаик Генрих Боровик, композиторы Дмитрий Кабалевский и Оскар Фельцман.
Именно тут последние годы и жил Андрей Дементьев. Разумеется, на заре карьеры он не мог о подобном шике и окружении даже мечтать. "До того, как переехать в Москву, я жил в деревянном доме, без удобств и горячей воды. Потом стал городским парнем, и мне это понравилось", – вспоминал поэт.
Сегодня "Советский писатель" перестал быть просто дачным местом, превратившись в респектабельный район. Сегодня дом там стоит от 75 до 125 миллионов рублей. Впрочем, была у поэта и квартира в Москве, но больший интерес для родственников представляет именно дача. На нее претендует четвертая жена Дементьева Анна Пугач и двое его детей – 63-летняя Марина и 58-летняя Наталия.
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