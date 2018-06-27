Пьяный в хлам участник "Дома-2" бегал без трусов по Парку культуры

У парня болезненная тяга к публичному обнажению. Он трясет своими причиндалами при любой возможности.

20-летний Алексей Кудряшов – самый экспрессивный участник "Дома-2". На проекте он регулярно устраивает скандалы, сцены, истерики. Причем, как правило, буянить начинает после пары стаканов спиртного.

Проблемы с алкоголем у парня, как считают в его окружении, были всегда. Отец Леши и вовсе говорит страшные вещи: "Не исключаю, что он мог попробовать и запрещенные препараты – время сейчас такое".

Близкий друг Кудряшова Гуга не скрывает, что Алексей часто приходил пьяным даже на школьные уроки: "Иногда перед занятиями мы выпивали и в таком состоянии шли учиться. Сидели за последней партой и делали, что хотели. Соответственно, учились одинаково плохо. Леша мог прикалываться, говорить учительнице комплименты, расхваливать ее ноги".

Публикация от Алексей Кудряшов (@kudryashnutrition) 8 Июн 2018 в 1:45 PDT

Гуга вспоминает: во время пьяных вечеринок молодой человек обожал оголяться и танцевать стриптиз. "Во время одной из вечеринок он выпил, и через полтора часа мы его потеряли на даче. Леха куда-то ушел гулять, а потом вернулся абсолютно голый и совсем пьяный. У него такая мания была – раздеваться везде", – рассказывал он.

Публикация от Алексей Кудряшов (@kudryashnutrition) 18 Ноя 2017 в 12:43 PST

Ладно на даче, но и в центре Москвы Кудряшов мог запросто потрясти своим большим достоинством перед ошарашенными людьми – просто вываливал все, чем наградила природа. "Могли по Парку культуры имени Горького идти, и друг оголялся, танцевал. Мы угорали над девчонками, говорили, мол, делайте фотографии с ним. И к нему подходили, фотографировались. Но мы, конечно, не только так веселились в пьяном угаре", – цитирует друга участника скандальной телепрограммы журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".