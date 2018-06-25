52-летняя Салтыкова показала шикарное тело в бикини

Главному российском секс-символу 90-х Ирине Салтыковой 52 года. Несмотря на возраст, певица обворожительна и прекрасна.

Ирина опубликовала в Instagram свежие фото с отдыха. Артистка запечатлена загорающей на пляже.

Салтыкова величаво лежит в шезлонге. Облаченная в розовый купальник с пайетками она подставила солнечным лучам спину, ягодицы и стройные ножки. Отметим, что звезда выглядит отлично.

Под снимком Ирина получила множество хвалебных комментариев. Ее просто осыпали комплиментами. Поклонницы гадали, как в таком возрасте ей удается так хорошо выглядеть. А фолловеры мужского пола уверяли, что, увидев такую красотку, уснуть будет невозможно.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) 23 Июн 2018 в 4:13 PDT

"Ирина вы божественно создания бога! От вашей женственности даже природа и солнце пробуждаеться! Мое восхищение вам как истинной женщине! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Эта фотография может быть хорошим эскизом для картины! С названием" Истинная женщина"!", "Ирина Салтыкова– куколка, кошечка грациозная, как всегда, ровненькая , гладенькая, стройненькая!!! Есть чему позавидовать!, но почему-то все зОвидуют Волочковой....", "Ирина, у Вас какая-то диета или просто счастливая , кому повезло без напрягов быть стройной😁😁😁", "Как теперь уснуть..." – писали восторженные подписчики.

Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады. В 90-х певица стала настоящим прорывом, когда в своих клипах на песни "Голубые глазки" и "Серые глаза" демонстрировала великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996 году Ирина Салтыкова стала лауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон".