Распускающий руки Малахов ошарашил Салтыкову

В программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" встретились два противоборствующих лагеря: журналисты и звезды шоу-бизнеса. Взаимные оплевывания закончились жаркими танцами певицы Ольги Бузовой и телеведущего Андрея Малахова.

В студии обсуждалось скандальное ток-шоу конца 90-х "Акулы пера", были приглашены интервьюеры, участвовавшие в создании передачи и эстрадные артисты, которым довелось побывать в гостях у "Акул": Маша Распутина, Наталья Сенчукова, Ирина Салтыкова и Юрий Лоза. Скажем прямо, создалась не простая атмосфера, старые обиды и зависть не позволили сторонам беседовать мирно.

Особо отличилась Маша Распутина, певица была, как показалось, немного неуравновешенна. Ее полный радости выход на съемочную площадку, во время которого она, пританцовывая вешалась на шею к Малахову, резко сменился гневом и истеричными криками.

На колкое замечание журналиста Владимира Полупанова, о том, что в Интернете можно найти записи, где Маша "ползает на карачках по сцене", исполнительница раскричалась и назвала его недалеким ублюдком. "Артистка не ползает, артистка изображает, я с тобой больше разговаривать не могу", – гневалась звезда. "Андрей", – обратилась она к ведущему. "Убери его, на***н отсюда", – разозлилась исполнительница и добавила, что журналисты — это "кильки пера", а не акулы.

Свое недовольство решила высказать и начинающая певица Ольга Бузова. Она заявила, что ее совсем не задевает необоснованная критика коллег по цеху: "Когда в меня кидают камни забытые Богом артисты и люди которые на сегодняшний день вообще ничего не добились – это меня не расстраивает. Меня радует, то, что люди, которые в стране по-прежнему занимают лидирующие позиции, как например, Филипп Киркоров, на сцене огромное количество лет, когда такие артисты, такие мужчины, такие личности меня поддерживают – это дорогого стоит". Также она отметила, что обижать ее сейчас не модно.

Добавим, Бузова затмила на этой передаче всех, мягкие Сенчукова и Салтыкова затерялись, побледнели на фоне неугомонной поющей ведущей. Исполняя свой хит "Wi-Fi". Бузова с таким задором танцевала, что завела даже обычно сдержанного Андрея Малахова.

Андрей, совсем забыв о своих обязанностях ведущего, пустился в пляс, попутно тиская молодую исполнительницу. Такое поведение Малахова понравилось не всем: гости были ошеломлены поведением парочки, однако танцующие этого не заметили.