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Родные Бузовой устроили прилюдные разборки

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Бабушка поющей ведущей Алла Тимофеевна прилетела к ней в Москву. Ольга Бузова повела ее и маму Ирину в свой недавно открытый ресторан.
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Звезда представила новый влог на своем YouTube-канале. В видеоролике Ольга показала некоторые кадры со съемки.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Алла Тимофеевна очень хорошо выглядит для своих 79 лет. И это при том, что женщина не делала ни одной пластической операции. Бабушка Бузовой уверена, что "стареть надо по возрасту".

Приход троих красавиц в ресторан не мог остаться незамеченным. Маме и бабушке звезды преподнесли громадные корзины с цветами, передает StarHit.ru. Но вскоре между родными произошел спор на публике. Алла Тимофеевна рассказала внучке, как слышала в одной из передач, сколько раз в день надо обниматься. 

"Обнимашки должны быть раз в день. Это проявление привязанности", - отметила бабушка Бузовой. С ее мнением не согласилась мама Ольга Ирина Александровна. "Ты сама мне говорила, что не один раз в день", – заявила женщина. Но мудрая Алла Тимофеевна сумела перевести разговор в нужное русло, чтобы небольшой разборки не было заметно.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Отметим, что бабушка всегда поддерживает свою знаменитую внучку. Ольга относится к Алле Тимофеевне с большой любовью и нежностью, мечтая, чтобы она дожила до правнуков.

Автор: Валерия Нарская21 июня 2018, 21:48
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