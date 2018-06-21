Родные Бузовой устроили прилюдные разборки
Звезда представила новый влог на своем YouTube-канале. В видеоролике Ольга показала некоторые кадры со съемки.
Алла Тимофеевна очень хорошо выглядит для своих 79 лет. И это при том, что женщина не делала ни одной пластической операции. Бабушка Бузовой уверена, что "стареть надо по возрасту".
Приход троих красавиц в ресторан не мог остаться незамеченным. Маме и бабушке звезды преподнесли громадные корзины с цветами, передает StarHit.ru. Но вскоре между родными произошел спор на публике. Алла Тимофеевна рассказала внучке, как слышала в одной из передач, сколько раз в день надо обниматься.
"Обнимашки должны быть раз в день. Это проявление привязанности", - отметила бабушка Бузовой. С ее мнением не согласилась мама Ольга Ирина Александровна. "Ты сама мне говорила, что не один раз в день", – заявила женщина. Но мудрая Алла Тимофеевна сумела перевести разговор в нужное русло, чтобы небольшой разборки не было заметно.
Отметим, что бабушка всегда поддерживает свою знаменитую внучку. Ольга относится к Алле Тимофеевне с большой любовью и нежностью, мечтая, чтобы она дожила до правнуков.
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