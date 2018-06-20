Родившая Соловьева рассталась с Жидковым из-за Арнтгольц

Лилия Соловьева, менее года назад подарившая сына актеру Ивану Жидкову, рассказала о разрыве с ним. По ее словам, публикации, которые он сделал в своем Instagram, стали последней каплей. Отметим, что в соцсети Иван Жидков опубликовал фото и видео со встречи с бывшей женой, актрисой Татьяной Арнтгольц, и их дочерью.

Все началось с того, что менее суток назад на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Иван Жидков опубликовал фотографию, на которой запечатлен со своей бывшей женой, актрисой Татьяной Арнтгольц, и их дочкой Марией. "Возможно, будущие соседи😃", – коротко написал актер.

А еще в Stories Жидков опубликовал видео, на котором запечатлен сидящим за столиком в кафе вместе с Арнтгольц и наследницей. Примечательно, что Татьяна явно не хотела, чтобы ее снимали. "Танюш, ты в моем Сторисе". – "Да убери ты, я не снимаюсь!" – "Тань, Тань, ну скажи что-нибудь. Я тебя отмечу." – "Что-нибудь. Не надо", – так звучал короткий диалог бывших супругов.

Позднее на своей страничке в той же соцсети Лилия Соловьева, нынешняя возлюбленная Ивана Жидкова, недавно подарившая ему сына, сделала заявление. "Я до последнего не хотела это анонсировать, но вчерашний Инстаграм Вани был для меня последней каплей! И я бы проглотила и сделала вид, что ничего не произошло, да налетели куры со своим "Иван и Татьяна такая красивая пара"! Что ж, радуйтесь курицы😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Соловьева.

Далее она отметила, что Жидков и Арнтгольц "действительно были красивой парой!" "Да и мы были тоже ничего, чего уж греха таить😅Всегда есть причины что что-то происходит так, а не иначе! Но как говорится, все проходит, и это пройдет!" – не стала распространяться о причинах разрыва Лилия.

Публикация от Иван Жидков (@ivancarevich1) 19 Июн 2018 в 6:30 PDT

Она поблагодарила Жидкова за сына и собаку. "Я благодарна за маленького человека, который открыл во мне настоящую любовь и за лабрадора, о котором всегда мечтала ❤ уверена сохраним не менее теплые отношения ради сына, ну а пока я пойду почитаю книги про прощение, любовь, благодарность и прочие штуки, которые не свойственны гормонозависимой женщине😂👌🏽 Всем peace✌🏼", – завершила свой пост Соловьева.

Публикация от �������� ���������������� (@your.cali.girl) 25 Май 2018 в 4:54 PDT

Пока фанаты сочувственно писали Лилии, пытаясь ее утешить, успокоить и выяснить, что же случилось между ней и Иваном, другие отправились на страничку актера. Там, под фото, на котором Жидков запечатлен с Арнтгольц, они сделали выводы, что именно из-за экс-супруги Соловьева объявила о разрыве. Фанаты застыдили артиста.

"Внешность приятная, фильмы смотрела с Иваном. ..а вот в жизни видимо человек без мозгов! !! Извините, но не понимаю последний пост! !! и полностью соопереживаю с Лилией!", "Самый тупой шаг становиться соседями со своей бывшей женой! Не уважаете вы свою нынешнюю жену и ребёнка! Разочарована в Вас! Увы!", "Иван, посмотрела ваш пост, прочитала пост Лили. Разочарована в вас как в человеке", "Ваня, на тебя Лиля очень обиделась за этот пост и сторис ,и была права. Давай ,извинись перед ней красиво и публично, примени весь свой огромный талант, чтобы она растаяла!" – призвали к ответу Жидкова расстроенные подписчики.