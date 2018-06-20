"У меня не будет никаких отношений!": испуганная Бузова совершила безумный поступок

Ольга Бузова дала откровенное интервью о новом телепроекте – женской версии шоу "Холостяк", где поющая ведущая будет искать свою половину. Артистка призналась, что ей страшно, и заявила, что съемка этого проекта – самый безумный поступок, который она когда-либо совершала.

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