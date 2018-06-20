"У меня не будет никаких отношений!": испуганная Бузова совершила безумный поступок
Ольга Бузова заявила, что кастинг "бешеный", потому что там задействованы более тысячи претендентов. Поющая ведущая призналась: некоторые ее уже заинтересовали. Она надеется, что обретет счастье в любви, ведь после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, по словам Ольги, отношений с мужчинами не было.
"Нужно признать, ситуация с разводом меня надломила. В моей жизни – только работа, поэтому и возникла идея этого проекта. У меня просто нет другого выхода", – пояснила Бузова. Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" призналась, что ей не хватает крепкого плеча и ощущения безопасности, которое может дать только взявший на себя ответственность мужчина.
А еще Ольге "действительно страшно". "В голове крутится вопрос: смогу ли я реально кого-то к себе подпустить? Смогу ли испытать чувства, довериться мужчине, раскрыться? Для меня это самый непредсказуемый эксперимент и самый большой риск. Можно даже сказать, это шоу – самый безумный поступок, который я совершала в своей жизни", – заявила Бузова.
Ольга искренне не понимает, почему не может построить отношения без телепроекта, ведь все при ней – "что фигура, что лицо". Бузова отметила, что она "открыта" и не сидит дома "в парандже". Однако в личной жизни ничего не происходит.
"Время идет, и мне кажется, если в ближайшие месяцы не появится рядом со мной достойный мужчина, то уже не появится никогда. У меня просто не будет никаких отношений!" – цитируют Ольгу "7 Дней".
Напомним, что шоу "Замуж за Бузову" является женским аналогом реалити "Холостяк". Суть его в том, что героиня будет выбирать мужчину в ходе свиданий в различных локациях и ситуациях.
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