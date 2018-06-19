Бузова расплакалась из-за смерти молодого парня
"За что??? Просто забрали жизнь у молодого парня… за что???" – написала Ольга, снабдив пост в сторис смайликами со слезами. Таким образом Бузова поддержала коллег по творческому цеху, российских рэперов Oxxxymiron или Pharaoh, которые также ранее не смогли сдержать эмоций по поводу убийства в США XXXTentacion.
Примечательно, что перед этим постом и следом за ним поющая ведущая разместила множество фотографий с отдыха. Судя по всему, она находится где-то за границей. Бузова опубликовала смелые снимки без макияжа.
Напомним, жизнь 20-летней восходящей звезды хип-хопа оборвалась из-за ограбления. Двое неизвестных застрелили музыканта в его машине и забрали сумку Louis Vuitton. От полученных ранений рэпер скончался. Гибель XXXTentacion шокировала его коллег по всему миру.
Первый альбом XXXTentacion вышел в августе 2017 года и буквально взорвал мир музыки. В марте 2018-го рэпер выпустил вторую пластинку. Трек SAD! из нее достиг седьмой строчки в чарте Billboard Hot 100.
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