"Я все": тяжелобольной Билан странно отреагировал на событие года
Билану не впервой шокировать общественность своим поведением и поступками, которые оставляют множество вопросов. В этот раз артист стал поводом для обсуждения из-за, казалось бы, благородных намерений.
Билан разразился в Instagram любопытным постом в честь триумфа сборной России по футболу после матча с командой Египта. Певец выложил в социальную сеть ряд видеороликов, в которых продемонстрировал свою реакцию на ход игры, пишет Eg.Ru.
"Я не могу уже... На ум приходит только мат-перемат", – начал артист. К концу видео Билан произнес: "Я все. Теперь я вовлечен". Стоит отметить, что подписчики певца отнеслись к его сумбуру и эмоциям с пониманием, ведь российская сборная впервые за много лет показала столь впечатляющий результат.
Москва гудит слышно отовсюду !!!!!!!! #РоссияЕгипет всех ярых болельщиков с победой !!! Я знаю как это мощно ощущается на трибунах и вообще !!!!! Урааа!!!!!! Дальше конечно непросто , но #всеневозможноевозможно верим !!! ����������������������������������������#билан #димабилан #Россиявперед #усынадежды #чм2018 #чемпионатмирапофутболу2018 #чемпионатмира #чемпионатмира2018 #FIFA #футбол #россия #египет #матч
Однако реакция Билана – не единственное яркое поздравление от знаменитостей. Солистка группы Serebro Ольга Серябкина разместила в Instagram фотографию, на которой предстала в полуобнаженном виде и попросила поклонников объяснить правила игры в футбол, сообщает Ura.ru.
Под снимком подопечная продюсера Максима Фадеева написала, что наслаждается "футбольным безумием", которое царит в Москве. "А еще я успела подснять гол! Знали бы вы, каких трудов мне стоило сдержать свой ор. Ура!" – добавила исполнительница.
Такой вечер�� Сижу, смотрю футбол. Объясните правила ?))))) PS: на самом деле, я так кайфую от ЧМ и всего, что сейчас творится в Москве. На улицах происходит безумие и это офигенно. Наше единение, наша страна и наши победы�� А ещё я успела подснять гол!!!)) Знали бы вы, каких трудов мне стоило сдержать свой ор)) УРА!!! Россия������������❤️❤️❤️!!! #molly
Многие известные болельщики выразили в соцсетях благодарность в адрес сборной России за второй триумф подряд. Пианист-виртуоз Денис Мацуев 30 секунд просто кричал в камеру от восторга. А рядом с ним не менее эмоционально праздновал победу актер Михаил Боярский, передает телеканал "360".
19 июня 2018 г.
Напомним, россияне выиграли у египтян во втором матче ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Сборная России удержала первую строчку в группе А. Теперь команду Черчесова от досрочного выхода в 1/8 турнира отделяет лишь формальность – команде Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону нужно обыграть саудитов.
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