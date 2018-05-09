"15 лет вместе": Волочкова поразила данными о любимом мужчине

Танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в Сети снимком с директором Сергеем Герасименко. Она назвала мужчину любимым.

Фотография появилась на личной странице Волочковой в социальной сети Instagram. Ее запечатлели в объятьях Герасименко.

Судя по всему, Волочкова и ее директор очень близки. "В офисе с любимым директором Сергеем Герасименко! Мы вместе уже 15 лет! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – заявила артистка.

Неожиданное заявление о "любимом" мужчине поразило подписчиков. Пользователи Сети засыпали Волочкову и ее директора вопросами.

"Чем вы ее подпаиваете таким, что она с завидным постоянством всякие разные "фуете" на радость всей стране выдает?" – интересуется один из комментаторов. "В смысле 15 лет вместе? Это роман у вас или чего там? А как же Михаил?" – недоумевает другой.



Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Май 2018 в 2:32 PDT

Больше всего претензий пользователи высказали к внешнему виду Волочковой. Некоторые заметили, что танцовщица якобы фотографируется с грязной головой.

Удивила и обувь артистки. "Уже все модницы давно туфельки переодели.. Анастасия пора бы уж снять сапоги", – дает ей совет один из комментаторов.