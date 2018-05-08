Поддала жару: Волочковой в одних трусах вызвали врачей

Многочисленные поклонники всерьез испугались за Анастасию Волочкову, когда увидели новое видео, выложенное ею. Новый перформанс артистки заставил фанатов вызвать для нее медиков.

Анастасия Волочкова не устает удивлять (если не поражать) многочисленных поклонников и прочую общественность. Все же не зря артистка пообещала "поддать жару". "Вот проснулась утром рано, не свойственно себе..🙈 Посмотрела на себя в зеркало и подумала: какое же это счастье! Быть красивой, успешной, доброй, самодостаточной, интересной, веселой, сексуальной, талантливой, состоявшейся Балериной России, любящей и любимой, щедрой, смелой, честной, открытой, замечательной и неповторимой!😊 Это же ну просто праздник какой-то!😂👍🏼😊🌺 Любите себя, будьте добрее! И вас тоже будут любить.😉❤️🌴 Не переживайте. Чувство юмора мое не переплюнет никто.😂 Я вам скоро жару поддам!😉 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасия Волочкова на своей страничке в Instagram.

Балерина сдержала слово. Чуть позже артистка опубликовала шуточное видео, на котором запечатлена танцующей в черном боди и на каблуках. Причем Волочкова так обработала ролик, что все ее движения кажутся намеренно убыстренными. "Когда поет душа от радости и свободы и домашнее танцевальное настроение!😉💃🏼🌺", – сообщила балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Май 2018 в 3:52 PDT

Подписчики отреагировали неоднозначно. Кто-то по достоинству оценил чувство юмора артистки, а кто-то предложил вызвать ей карету скорой помощи. "Чокнутая и несуразная.Даже жалко из—за слабоумия", "Анастасия вы супер!", "Господи! Что с ней???", "Да вызовите ей уже врачей!", "ага, вызвали, едут)))", "Страшно, аж жуть!", "Анастасия , не делайте из себя посмешище ...", "Настюша😂! Правильно провоцируйте их👏👏👏👍. Обожаю! Приколистка! Классная спортивная фигура Настюш!🌹🌹🌹", – высказались подписчики.