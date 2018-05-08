Поддала жару: Волочковой в одних трусах вызвали врачей
Анастасия Волочкова не устает удивлять (если не поражать) многочисленных поклонников и прочую общественность. Все же не зря артистка пообещала "поддать жару". "Вот проснулась утром рано, не свойственно себе..🙈 Посмотрела на себя в зеркало и подумала: какое же это счастье! Быть красивой, успешной, доброй, самодостаточной, интересной, веселой, сексуальной, талантливой, состоявшейся Балериной России, любящей и любимой, щедрой, смелой, честной, открытой, замечательной и неповторимой!😊 Это же ну просто праздник какой-то!😂👍🏼😊🌺 Любите себя, будьте добрее! И вас тоже будут любить.😉❤️🌴 Не переживайте. Чувство юмора мое не переплюнет никто.😂 Я вам скоро жару поддам!😉 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасия Волочкова на своей страничке в Instagram.
Балерина сдержала слово. Чуть позже артистка опубликовала шуточное видео, на котором запечатлена танцующей в черном боди и на каблуках. Причем Волочкова так обработала ролик, что все ее движения кажутся намеренно убыстренными. "Когда поет душа от радости и свободы и домашнее танцевальное настроение!😉💃🏼🌺", – сообщила балерина.
Подписчики отреагировали неоднозначно. Кто-то по достоинству оценил чувство юмора артистки, а кто-то предложил вызвать ей карету скорой помощи. "Чокнутая и несуразная.Даже жалко из—за слабоумия", "Анастасия вы супер!", "Господи! Что с ней???", "Да вызовите ей уже врачей!", "ага, вызвали, едут)))", "Страшно, аж жуть!", "Анастасия , не делайте из себя посмешище ...", "Настюша😂! Правильно провоцируйте их👏👏👏👍. Обожаю! Приколистка! Классная спортивная фигура Настюш!🌹🌹🌹", – высказались подписчики.
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