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Сафронов о близости с Понаровской: Нам было хорошо

Ирина Понаровская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
Уже вторую неделю страна обсуждает певицу Ирину Понаровскую, которая явила себя миру после нескольких лет затворничества. Артистка, чье фото попало в интернет, настолько преобразилась, что вызвала волну удивления даже среди поклонников: "Эта женщина – Понаровская?" Самый известный живописец России Никас Сафронов, которого мы встретили на одном из светских мероприятий, тоже не признал певицу. А ведь они были очень близки.
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Время отнеслось к Понаровской без сожаления. Настолько, что Сафронов при встрече ее даже не узнал! "Да, Ирина изменилась, – вздохнул знаменитый художник. – Я ее не узнал: мы с ней очень давно не виделись. Время идет, люди меняются – в этом нет ничего сверхъестественного".

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В свое время Сафронова и Понаровскую связывали очень близкие отношения. Их роман живописец до сих пор вспоминает с теплотой. "Ира – милейший человек. Невероятно обаятельная, красивая, страстная женщина, – рассказывает Никас. – Она очень интересная и умная, такая утонченная питерская аристократка. В общении – мягкая, спокойная. Мне было с ней хорошо. Наши отношения были легкими и позитивными: мы встретились, вспыхнул какой-то огонек, который затем перерос в пожар.  Потом она уехала в Питер. Честно сказала: "Никас, мы будем друзьями, но близость надо отложить". Я отнесся к этому спокойно. Я и сам человек увлеченный, загорающийся и остывающий, как многие люди творческих профессий".

В тусовке ходят слухи, что причиной расставания Сафронова с Понаровской стала ревность и жуткие скандалы, которые звезды устраивали друг другу. Но Никас опровергает эти сплетни. "Никаких эксцессов между нами никогда не было, – продолжает художник. – Мы – люди вменяемые, оба увлечены своим творчеством. Были в моей жизни сильные страсти, когда девушки ломали двери в мою квартиру или не хотели уходить, – и их приходилось уводить силой. Я был молод и хорош – в меня влюблялись. Но с Ириной это никак не связано. Мы расстались спокойно, без скандалов, друзьями. Более того, в какой-то момент даже поехали к известному фотографу Валере Плотникову в студию, он сделал несколько профессиональных фотографий: мы хотели, чтобы они остались как память о нашем красивом романе".

Художник сожалеет, что его бывшая возлюбленная покинула сцену. Он считает, что без Понаровской российская эстрада многое потеряла. "Может, Ира не обладала таким голосом, как Монтсеррат Кабалье, но она, несомненно, бесконечно талантливая певица. И среди тех, кто сегодня на сцене, очень выделяется, – говорит Никас. – У нее был стержень. Был свой, неповторимый и сильный голос, который оставлял приятное послевкусие. Жаль, что она решила так рано завершить свою артистическую карьеру". 

Автор: Феликс Грозданов7 мая 2018, 12:14
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