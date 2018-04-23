Вернувшаяся в Россию Понаровская изменилась до неузнаваемости

Певица, кажется, готова вернуться на сцену. Такой поклонники ее еще не видели.

Ирина Понаровская давно отошла от шоу-бизнеса. До сих пор она лишь изредка появлялась на сборных концертах или программах по случаю юбилея коллег. А потом и вовсе пропала. Писали, что артистка живет в Эстонии, в старом доме под Нарвой, шьет одежду и пишет стихи.

Каково же было удивление поклонников, когда некогда самую стильную звезду все чаще стали замечать в Санкт-Петербурге. Оказалось, 65-летняя певица вернулась в Россию. В прошлом году здесь умерла мать Понаровской – артистка приехала на похороны, да так и осталась. И кажется, довольна, что из глуши снова попала в центр культурной жизни.

"В Питере сегодня Ирина ходит в театры, особенно любит Мариинский – балет всегда ей был по вкусу. Еще обожает гулять по старинным поместьям. Дома Ира тоже не сидит без дела – хозяйничает по квартире. Кстати, по-прежнему увлекается моделированием одежды. Вот недавно подарила мне костюм, который сама сшила", – рассказал близкий друг артистки, композитор Юрий Эрикона.

Внешне Понаровская изменилась до неузнаваемости – коротко постриглась, покрасила волосы в розово-бежевый цвет и стала зачесывать их вверх. Как выяснил StarHit, процедура обошлась певице в 20 тысяч рублей. И теперь, кажется, она снова готова выйти на сцену. Да и Эрикона постоянно ее к этому шагу подталкивает. "Иру довели журналисты. Ей сложно разговаривать с людьми, которые обманывают и не держат свое слово. Плюс у нее совсем другое понимание культуры и песни", – отметил композитор.