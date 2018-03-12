Понаровская прилюдно миловалась с грязным мужиком
С Ириной Понаровской он познакомился еще в 1992 году на конкурсе "Утренняя звезда", в котором участвовала его дочь Юлия Началова. Понаровская была там в жюри на правах большой звезды. К тому времени в столичном ГЦКЗ "Россия" состоялись ее первые в Москве сольные концерты под названием "Все сначала", а песня "Знаю – любил" стала лауреатом фестиваля "Песня года".
Юлия так приглянулась Ирине, что она пригласила начинающую артистку в свой тур по России. "Они гастролировали больше шести лет, – рассказал Виктор Началов. – Во время гастролей по Сибири мне удалось попасть на последний, "зеленый" концерт. Его так называют, потому что музыканты устраивают друг другу и зрителям разные розыгрыши".
"В тот вечер Ирина исполняла песню о любви, в припеве которой звучали слова: "Он вернулся, как и обещал", – продолжил Началов. – Посреди номера из-за кулис неожиданно появился мужчина. Выглядел он, мягко говоря, не очень, словно маляр после тяжелой смены – комбинезон залит краской, на голове странная шляпа, еще и в руке грязная сумка. Этот рабочий как ни в чем не бывало направился к середине сцены. Кто-то из зала закричал: "Ты дверью не ошибся?!"
Однако Понаровская пела, словно ничего не замечая. Неожиданно над ней зажегся единственный прожектор. Она резко обернулась в сторону мужчины и поманила указательным пальцем, снова запев: "Он вернулся, как и обещал".
"Ирина медленно направилась в сторону этого рабочего. Мужчина резко остановил певицу, схватив за талию, и прижал к себе! Неожиданно Понаровская и незнакомец начали танцевать медленный, полный страсти танец. Зрители ахнули, а потом принялись стоя аплодировать и свистеть. Ирина Витальевна всегда была королевой розыгрыша", – цитирует Виктора Началова StarHit.
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