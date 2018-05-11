Допрыгалась: врачи спасают Ирину Апексимову

На Первом канале стартует продолжение популярного вокального проекта "Три аккорда". Без происшествий там не обошлось.

"Готовили первый номер "Ах, шарабан мой, американка", – рассказала Dni.Ru Ирина Апексимова. – Мы танцевали, репетировали. Когда подпрыгнула, услышала: что-то хрустнуло в ноге. Пронзила острая боль. После этого отработали еще две репетиции и придумали еще один номер. Только после этого я поехала в травмпункт, где сказали, что это перелом. Вот так неудачно прыгнула".

Ирина приняла решение, что продолжит участвовать в проекте несмотря на боль. "У нас профессия такая", – улыбается актриса. Зато теперь ведущий проекта Максим Аверин носит Ирину на руках, поскольку сама она практически не может наступать на ногу. "Ногу Ирины очень жалко", – вздыхает член жюри Александр Новиков.

По мнению врачей, каждая из 206 костей организма взрослого человека может повредиться. Но наиболее опасны оскольчатые переломы, когда кость раздроблена и единой линии перелома нет. Процесс реабилитации при таких переломах весьма длителен, независимо от того, что сломано: голень или лодыжка. В редких случаях нарушение целостности кости может стать причиной жировой эмболии – опасного состояния, заканчивающегося тяжелой инвалидностью или смертью.

Напомним, Ирина Апексимова является директором легендарного Театра на Таганке. Из-за травмы ноги ей придется сложно еще и потому, что она занята в нескольких спектаклях.