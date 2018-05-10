Сын умоляет Питта забрать его к себе после предательства Джоли

Мужчины бегут от голливудской дивы Анжелины Джоли. Вслед за Брэдом Питтом от красотки отказывается ее старший приемный сын Мэдокс.

После развода Брэда и Анжелины юноша встал на сторону матери и перестал общаться с отцом. У подростка всегда были очень теплые отношения с Джоли. Они поддерживали друг друга, вместе делили тяготы и заботы: Мэдокс помогал родительнице присматривая за младшими братьями с сестрами.

По словам близких друзей артистки после ухода Питта из семьи юноша взял на себя роль главы семьи. Но недавний поступок Джоли просто взбесил юношу.

Анжелина поехала на родину Мэдокса – в Камбоджу. Там она решила посетить могилу политика Пола Потта, чье правление сопровождалось и репрессиями голодом. Более того, на этой могиле Джоли, по сообщениям свидетелей, решила даже помолиться.

Публикация от Maddox Chivan Jolie-Pitt (@maddoxjoliepitt.fans) 22 Апр 2016 в 7:27 PDT

Подросток был в ярости от этого поступка и впервые после развода родителей сам позвонил Питту с предложением пообщаться и вопросом, можно ли переехать к актеру жить. Как утверждает анонимный источник, Брэд пытался успокоить расстроенного Мэдокса, отметив, что Анджелина всегда интересовалась историей его родины. Питт объяснил сыну, что до окончательного решения суда по поводу опеки тот не может жить вместе с ним, но пообещал обсудить этот вопрос с Джоли, сообщает таблоид Radaronline.com.

Публикация от Maddox Chivan Jolie-Pitt (@maddoxjoliepitt.fans) 13 Июл 2015 в 9:15 PDT

Мэддоксу скоро исполнится 17 лет. Он был усыновлен Анджелиной в марте 2002 года в Камбодже, где Джоли снималась в фильме "За гранью" о странах третьего мира. Мальчик, урожденный под именем Рат Вибол, находился в сиротском приюте для беженцев.