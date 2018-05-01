Возраст берет свое: Надежда Бабкина поразила снимком без макияжа
На своей странице в Instagram Надежда Бабкина выложила фотографию вместе с сыном с отдыха в Греции. Некоторые подписчики признались, что не смогли бы узнать певицу, если бы она сама не сказала, что на фото она.
Комментаторы обратили внимание на изменившийся вес Бабкиной. "Почему ее так разнесло ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – спросил один из подписчиков. "Что с ней стало?!", – вторил ему следующий. "Очень стала полная, видимо возраст берет свое", – резюмировал третий сетевой эксперт.
Некоторые и вовсе не стеснялись в выражениях. "Ну и рожи", – только и смог выдавить из себя один из пораженных критиков. Досталось и сыну Надежды Бабкиной. "А мне показалось, что рядом дама бальзаковского возраста, а не сынок", – заметил придирчивый комментатор.
Примечательно, что некоторым пользователям Сети Надежда Бабкина без макияжа напомнила Валерия Леонтьева. Ранее ее уже сравнивали с Борисом Моисеевым. По мнению подписчиков, исполнительница народной песни переборщила с посещением кабинетов косметолога и пластического хирурга. Сама артистка эти домыслы предпочитает не комментировать.
Отметим, еще более жаркая дискуссия разгорелась под снимками, на которых Надежда Бабкина резвится в бассейне. "Ей мало популярности надо еще свои тела жирные выставлять противно смотреть", – пожаловался читатель. "Надо худеть Бабке. Смотреть невозможно", – вынес свой вердикт другой.
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