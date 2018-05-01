Возраст берет свое: Надежда Бабкина поразила снимком без макияжа

Эксклюзив Интервью Истерящий Малахов добил Рождественскую Ведущая с Первого канала дышит через трубочку Дом-2

Выбор читателей

Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Анастасия Макеева блеснула трусами на красной дорожке
партнеры
Вторник 1 мая
Лента новостей
17:15
Похорошевшие с возрастом знаменитые мужчины
16:26
"ЕР": Повышение МРОТ улучшит жизнь миллионов россиян
15:06
"Домашний мальчик" жестоко зарезал студентку ради 30 тысяч рублей
12:36
"Брехуха со старческими ногами": Злопыхатели набросились на Рудковскую
12:11
Май Абрикосов сравнил "Дом-2 "с "Поле чудес" и КВН
11:43
Володин: важно обеспечить достойные условия жизни и труда россиян
11:17
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
10:55
Ураган на Первомай: В МЧС дали москвичам совет
10:49
Раскрыт обман в получении Джигурдой наследства Браташ
10:21
Малахов показал грязные склоки Гришаевой и Ароновой на всю страну
10:00
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
09:56
Умерла певица Мая Кулиева
19:19
"Сегодня ночью лично": Бузова стала у Киркорова первой
19:00
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
18:47
49-летняя Буланова помолодела и изменилась до неузнаваемости
18:34
В крупном ДТП под Москвой пострадали пять человек
17:59
"Потеряла все волосы": шокирующие откровения участницы "Дома-2"
17:24
Покалеченный сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии
16:48
Москвича госпитализировали вертолетом после попытки пожарить шашлык
16:37
В семье Диброва произошло несчастье
16:06
50-летняя Валерия затмила изможденную Барановскую
15:30
Бывшая жена прибрала к рукам 100 миллионов наследства Задорнова
15:07
Под Москвой подростку оторвало пальцы при взрыве петарды
14:40
Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде
14:07
"Настоящий мужчина": сын Пугачевой довел народ до слез
13:17
Болтливая дочь выдала тайну беременности Лободы
12:48
В перьях и свадебном платье: Самые абсурдные наряды Филиппа Киркорова
12:41
Пять миллионов за эфир: Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
11:59
Москвич взбесился и зарезал собутыльника
11:46
Садальский прилюдно унизил трусливого Галкина
11:14
Как живет покинувший Россию онкобольной Караченцов
10:29
Наталью Селезневу срочно прооперировали
10:08
Самая красивая девочка в мире умерла при загадочных обстоятельствах
10:00
Известного певца зверски убили в собственном доме
18:29
Путин оценил любимицу Киркорова
18:02
Семенович поразила снимком в прозрачной блузке
17:29
У Белого дома исчез посаженный Макроном и Трампом дуб
17:18
"Больше, чем друг": Бузова подарила мужчине квартиру в центре Москвы
17:01
В Югре у 15-летней девушки не раскрылся парашют
16:47
В Сети появилось откровенное фото звезды "Физрука"
16:19
Бросил детей: Первый канал залез в "грязное белье" Юрия Яковлева
15:48
Федор Емельяненко унизил американца на глазах всего мира
15:38
Родившая первенца Мустафина внезапно развелась с мужем
15:12
Ефремов повторил "пьяную выходку" в театре
14:51
В Москве женщина выжила после падения с пятого этажа
14:45
Певица Глюк'оZа возбудила снимком без белья
14:20
Оставленный Алибасовым сын спасался от голода воровством
13:55
Беременная Костенко рассказала о возможной потери ребенка
13:34
Врачи не отпускают больного Джигарханяна
13:10
Мистическое совпадение: Максакову на Украине преследует злой рок
12:41
Женатого Малахова застукали в объятиях с таинственной блондинкой
12:14
Из-за нового фото сына Собчак разразился скандал
11:41
Округлившуюся Сати Казанову поздравляют с беременностью
11:15
Отправленная на виселицу звезда "Дома-2" шокировала народ
10:44
Мы могли умереть: Серябкина рассказала о пережитом ужасе в сломанном самолете
10:21
После потери особняка Шепелев покинул Россию
09:56
Страшные тайны: Саддам Хусейн
22:14
Зачем Украине Крымский мост
22:13
"Купаюсь в роскоши": хабалистая Волочкова возмутила народ
21:57
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
21:42
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
21:37
Грубиян Киркоров поддался на провокацию Урганта
21:10
Знаменитый ведущий раскрыл главную тайну телевидения
21:09
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
20:45
50-летняя Андерсон испытает на верность страстного Баскова
20:37
Чеснок подавляет развитие рака
20:26
Модный провал: звезды опозорились на закрытии ММКФ
20:01
Самолет с пассажирам экстренно сел под Москвой
19:39
В Подмосковье сестры-близнецы отравились неизвестным веществом
19:27
МИД влепил пощечину дерзкому Вильнюсу
19:18
Яростный Плющенко врезал обидчикам сына
19:00
Стоим на пороге: как отсрочка пенсии ударит по россиянам
18:53
Москва встала в многокилометровых пробках
18:28
Невестка Гуцериева похвасталась бриллиантами за 35 миллионов
18:02
Мать-чудовище сожгла малышей ради поездки на курорт
17:34
В центре Москвы загорелся роддом
17:12
Матерщинника Киркорова разнесли в пух и прах за грязную выходку
17:03
В рождении сына Миддлтон увидели дьявольский знак
16:47
Названа дата отключения отопления в Москве
16:43
Тотальный контроль: Киев возьмет крымчан за горло
16:26
В социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой
16:22
Хуже смерти: "Томагавкам" в России приготовили теплый прием
16:21
Цымбалюк-Романовская с бульоном из кубиков рвется к больному Джигарханяну
16:11
В Москве мужчину сбила электричка (видео)
15:40
Объявлено о скором повышении пенсионного возраста
15:31
Зажарившая двоих малышей мать публиковала нежные видео
15:15
В Москве объявили штормовое предупреждение
15:15
Аксюта обслужил счастливую Самойлову
14:54
Продам почку: на Украине процветает незаконная торговля органами
14:50
Журналистам впервые показали "китайскую" станцию Московского метро
14:43
Медведев высказался об уходе на отдых
14:36
Перестаравшаяся с пластикой мать обозвала Королеву толстой
14:24
Бирюлевская линия метро выйдет за МКАД
14:17
Федерация бокса России стала дважды лауреатом престижной премии
14:12
Российских водителей стало проще штрафовать
14:09
Главные ТВ-премьеры мая
13:58
Известную ведущую смутили слова о дочери с вибратором
13:55
Вскрылась любовная связь "принцессы воров" Мазур и сына Джигарханяна
13:51
Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей
13:48
В Петербурге известный режиссер разбился в ДТП
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пять миллионов за эфир: Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
Покалеченный сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии
Садальский прилюдно унизил трусливого Галкина
"Сегодня ночью лично": Бузова стала у Киркорова первой
Шоу-бизнес

Возраст берет свое: Надежда Бабкина поразила снимком без макияжа

Надежда Бабкина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Прославленная артистка Надежда Бабкина продолжает будоражить умы поклонников своим внешним видом. Не успели они обсудить, что основательница ансамбля "Русская песня" стала похожа на Бориса Моисеева, как певица выложила фотографию без макияжа.
прочитано 66992 раза

На своей странице в Instagram Надежда Бабкина выложила фотографию вместе с сыном с отдыха в Греции. Некоторые подписчики признались, что не смогли бы узнать певицу, если бы она сама не сказала, что на фото она.

ПО ТЕМЕ

Изменившаяся Надежда Бабкина стала похожа на Борю Моисеева

Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной

Комментаторы обратили внимание на изменившийся вес Бабкиной. "Почему ее так разнесло ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – спросил один из подписчиков. "Что с ней стало?!", – вторил ему следующий. "Очень стала полная, видимо возраст берет свое", – резюмировал третий сетевой эксперт.

Некоторые и вовсе не стеснялись в выражениях. "Ну и рожи", – только и смог выдавить из себя один из пораженных критиков. Досталось и сыну Надежды Бабкиной. "А мне показалось, что рядом дама бальзаковского возраста, а не сынок", – заметил придирчивый комментатор.

Примечательно, что некоторым пользователям Сети Надежда Бабкина без макияжа напомнила Валерия Леонтьева. Ранее ее уже сравнивали с Борисом Моисеевым. По мнению подписчиков, исполнительница народной песни переборщила с посещением кабинетов косметолога и пластического хирурга. Сама артистка эти домыслы предпочитает не комментировать.

Отметим, еще более жаркая дискуссия разгорелась под снимками, на которых Надежда Бабкина резвится в бассейне. "Ей мало популярности надо еще свои тела жирные выставлять противно смотреть", – пожаловался читатель. "Надо худеть Бабке. Смотреть невозможно", – вынес свой вердикт другой.

Автор: Геннадий Куприянов1 мая 2018, 11:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бабкина устроила "мокрое" шоу

567

комментарии

Политика

МИД влепил пощечину дерзкому Вильнюсу
Тотальный контроль: Киев возьмет крымчан за горло
Медведев высказался об уходе на отдых
Меркель устала плясать под санкционную дудку Трампа

Шоу-бизнес

Из больницы Джигарханян вернулся в квартиру к бывшей жене
"Сколько можно позориться": Волочкову разнесли за фото с голой грудью
Близкие наплевали на обезображенную побоями Самбурскую
Раздетую Полину Гагарину застали в постели с другим мужчиной

Проишествия

"Домашний мальчик" жестоко зарезал студентку ради 30 тысяч рублей
Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе
Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве

Lifestyle

Что посмотреть в праздничные выходные
"Ушел мастер": Коллеги скорбят о старейшем артисте РАМТ
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде

Слова артиста многим не понравятся

Шоу-бизнес

Покалеченный сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии

Специалисты ставят эту зависимость в один ряд с наркоманией
Шоу-бизнес

Раздетую Полину Гагарину застали в постели с другим мужчиной

Поклонники неоднозначно отнеслись к смелому снимку певицы
Шоу-бизнес

Престарелый Виторган увез дочь из России

Снимок из аэропорта актер опубликовал на своей странице в Instagram

Гороскоп

Совет на выходные
Специалист о неизлечимо больном Билане: Ему требуется особый уход
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля

Фоторепортажи

Путин оценил любимицу Киркорова
Федор Емельяненко унизил американца на глазах всего мира
Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей
Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна

Спорт

Родившая первенца Мустафина внезапно развелась с мужем
Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль

Регионы

Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru